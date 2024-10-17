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Криминал эксклюзив Обманули авторитета: новосибирских адвокатов отправили в колонию — они обещали клиентам свободу через взятки силовикам

Обманули авторитета: новосибирских адвокатов отправили в колонию — они обещали клиентам свободу через взятки силовикам

Один из осужденных — бывший сотрудник прокуратуры

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Дмитрий Ефимов и Наталья Журкина не признавали свою вину

В Заельцовском районном суде Новосибирска огласили приговор по делу двух новосибирских адвокатов Дмитрия Ефимова и Аллы Журкиной. Обоих признали виновными в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).

— Суд назначил Ефимову 4 года лишения свободы, Журкиной — 5 лет. Обоих взяли под стражу в зале судебного заседания, — сообщили корреспонденту НГС в суде.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В деле несколько преступных эпизодов, основным из которых можно считать обман авторитетного в определенных кругах новосибирца Сергея Хомякова. По версии следствия, в период, когда Хомяков находился в СИЗО по делу о вымогательстве, его сожительница обратилась к Алле Журкиной с просьбой о помощи. Адвокат заявила, что за 4,5 млн рублей может переквалифицировать дело с вымогательства на самоуправство и вынудить потерпевшего изменить показания. В этом ей якобы должны были помочь действующие сотрудники МВД и ФСБ. Дмитрий Ефимов вошёл в долю, как бывший сотрудник прокуратуры.

Результатом активных действий адвокат должно было стать освобождение Хомякова из СИЗО, но авторитет продолжал находиться в изоляторе. Следователи уверены, что Журкина и Ефимов даже не планировали выполнять обещанное, поэтому их действия были квалифицированы как мошенничество. При этом впоследствии дело против Хомякова суд переквалифицировал на самоуправство и после оглашения приговора отпустил на свободу.

В деле Ефимова также есть эпизод мошенничества на 400 тысяч рублей. По версии следствия, он обманул заключенного, который отбыл 11 лет лишения свободы из 18 назначенных и хотел добиться замены неотбытого срока на исправительные работы. Ефимов пообещал рушить вопрос через судью Октябрьского суда Римму Кузнецову, но в итоге, уверены следователи, к ней так и не обратился.

Наконец, Аллу Журкину обвинили в хранении наркотиков (ч.1 ст.228 УК РФ). В сентябре 2022 года в ходе обыска по делу о мошенничестве оперативники нашли в сумке адвоката амфетамин, а под окном ее квартиры выброшенный куст марихуаны.

Между тем, в Центральном суде продолжается процесс по делу о крупном мошенничестве, в котором обвиняют супругу Дмитрия Ефимова — адвоката Наталью Юзжалину. По версии следствия, подсудимая — тоже бывший сотрудник прокуратуры — обещала своим клиентам решение вопросов через взятки судьям. В деле также фигурирует судья Римма Кузнецова, которая на сегодняшний день уже сложила полномочия.

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Комментарии
1
mr.Mister.
1 минута
Развели Хомяка как....
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