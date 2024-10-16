Силовики накрыли группировку, продававшую нелегальный алкоголь — видео задержания

Тысячи бутылок водки и сотни пачек сигарет нашли у предпринимателей при обыске Источник: Пограничное управление ФСБ России по Новосибирской области











В Карасуке Новосибирской области вынесли приговор шестерым местным жителям, которые распространяли контрафактные алкоголь и сигареты. Об этом в среду сообщил источник НГС.

По данным источника, свою деятельность группировка вела с 2019 по 2022 год. Именно тогда местный житель Юрий Сотников со знакомым Русланом Колыханиным решили закупать и продавать поддельный крепкий алкоголь. Мужчины приобрели приобрели первую партию контрафактной водки и коньяка — всего около трёх тысяч бутылок.

Улики обнаружили сразу при задержании Источник: Пограничное управление ФСБ России по Новосибирской области

Впоследствии к знакомым присоединились ещё четверо соучастников — среди них была супруга Руслана Колыханина. Юрий Сотников также вовлёк своего родственника. Знакомые распредели между собой роли — одни занимались поиском покупателей немаркированного алкоголя, а другие доставляли товар.

Когда сообщников раскрыли, в доме организатора обнаружили склад контрафактного алкоголя. Всего силовики изъяли больше 10 тысяч бутылок водки и коньяка разных марок, а также сотни пачек немаркированных сигарет. В отношении фигурантов возбудили уголовные дела о незаконной предпринимательской деятельности (статья 171 УК РФ).

Незаконных предпринимателей приговорили к условным срокам — организаторы и их подельники получили от двух до четырёх лет, а также будут вынуждены заплатить штраф.