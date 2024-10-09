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Криминал Сибиряк напал с ножом на свою бывшую и ее дочь — трагедия произошла на глазах у соседей

Сибиряк напал с ножом на свою бывшую и ее дочь — трагедия произошла на глазах у соседей

Он начал избивать школьницу в подъезде, а потом прорвался в квартиру

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Правоохранители работают в квартире потерпевших

В Красноярске 31-летний мужчина порезал ножом 16-летнюю школьницу и ее 41-летнюю мать. Об этом сообщили в полиции. Всё произошло в Советском районе. Раньше мужчина и женщина жили вместе, но расстались.

7 октября женщина была дома и вдруг услышала крики с лестничной площадки. Она выбежала в подъезд и увидела, что бывший сожитель избивает ее дочь. Мать бросилась ей на помощь. Вместе женщина и девочка побежали в квартиру, но мужчина догнал их и ворвался в дом. Уже в квартире он схватил нож и порезал обеих. Полицию вызвали соседи.

Ножевые ранения на руке

Сейчас девочка лечится в стационаре, а мать врачи отпустили домой. Полиция выясняет все обстоятельства. Ранее в поле зрения органов семья не попадала, на учете не состоит.

Следственный комитет сообщает о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

Ранее 15-летний подросток зарезал опекуншу в Красноярском крае. После убийства парень просто лег спать, а утром пошел в школу.

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