Сибиряк напал с ножом на свою бывшую и ее дочь — трагедия произошла на глазах у соседей

Правоохранители работают в квартире потерпевших Источник: Следственный комитет по Красноярскому краю











В Красноярске 31-летний мужчина порезал ножом 16-летнюю школьницу и ее 41-летнюю мать. Об этом сообщили в полиции. Всё произошло в Советском районе. Раньше мужчина и женщина жили вместе, но расстались.

7 октября женщина была дома и вдруг услышала крики с лестничной площадки. Она выбежала в подъезд и увидела, что бывший сожитель избивает ее дочь. Мать бросилась ей на помощь. Вместе женщина и девочка побежали в квартиру, но мужчина догнал их и ворвался в дом. Уже в квартире он схватил нож и порезал обеих. Полицию вызвали соседи.

Ножевые ранения на руке Источник: ТВК











Сейчас девочка лечится в стационаре, а мать врачи отпустили домой. Полиция выясняет все обстоятельства. Ранее в поле зрения органов семья не попадала, на учете не состоит.

Следственный комитет сообщает о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).