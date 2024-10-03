Лег спать, а утром пошел в школу: 15-летний подросток зарезал опекуншу — тело всю ночь пролежало в квартире

Инцидент произошел в Красноярском крае Источник: прокуратура Красноярского края











15-летний подросток зарезал опекуншу в Красноярском крае. Об этом сообщили в региональном СК.

По данным ведомства, инцидент произошел 1 октября в Железногорске. По предварительной версии, вечером парень поссорился с женщиной, взял нож и несколько раз ударил ее в шею и грудь. От полученных ран 54-летняя женщина скончалась.

Как уточнили в краевой прокуратуре, после убийства парень просто лег спать, а утром пошел в школу. Всё это время в соседней комнате находилась мать погибшей — малоподвижная 86-летняя женщина, у которой есть проблемы со слухом и зрением. Именно она и обнаружила тело дочери и вызвала полицию.

Подростка задержали 2 октября во время занятий в школе. В Следственном комитете нашим коллегам из NGS24.RU уточнили, что информации об издевательствах над парнем нет.

Источник: прокуратура Красноярского края

Он жил в семье опекунши с четырех лет, но не был усыновлен. С декабря 2023 года семья состоит на учете как находящаяся в социально опасном положении: парень был агрессивен со сверстниками.

На допросе в СК 15-летний парень завил, что зарезал свою опекуншу, чтобы защитить бабушку. Со слов молодого человека, накануне женщины поссорились. Якобы бабушка попросила дочь (опекуншу подростка) о помощи, но та стала кричать, и всё переросло в ругань. Женщина, по словам подростка, неоднократно обижала свою мать, поэтому он решил заступиться и пойти на убийство.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).