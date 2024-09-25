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Происшествия «Парень взбесился»: подросток зарезал 12-летнюю школьницу в Приангарье

«Парень взбесился»: подросток зарезал 12-летнюю школьницу в Приангарье

Это произошло в селе Тарнополь 21 сентября

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10 комментариев

Подросток зарезал 11-летнюю школьницу в Приангарье

15-летний подросток зарезал 12-летнюю девочку в селе Тарнополь Балаганского района 21 сентября. Факт происшествия «ИрСити» подтвердили в ГУ МВД и СУ СКР по Иркутской области. Как сообщает telegram-канал Babr Mash, девочке нанесли более 40 ножевых ранений, но в СК эту информацию опровергли.

— По словам жителей села Тарнополь Балаганского района, после ссоры с подругой 15-летний парень взбесился. Пришел к ее дому, позвал на улицу и набросился с лезвием. Подозреваемый уже задержан, в деле разбирается следком, — сообщает Babr Mash.

В пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области сообщили, что по факту гибели девочки расследуется уголовное дело.

По версии следствия, 21 сентября в селе на спортивной площадке между 15-летним парнем и его знакомой произошел конфликт. В результате ссоры подросток нанес девочке множественные удары ножом — от полученных ранений она скончалась.

— Подозреваемый был задержан, ему предъявлено обвинение. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сказано в сообщении.

Сибиряка обвинили по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Администрация Балаганского района в официальной группе «ВКонтакте» выразила соболезнования родным и близким девочки.

— Она была добрым, отзывчивым и просто замечательным человеком. Каждое мгновение, проведенное с ней, оставляло незабываемый след в сердцах тех, кто имел счастье её знать. С её добротой, вниманием и искренностью Свет её жизни освещал всё вокруг. Мы будем помнить её улыбку, живую и теплоту, которую она приносила в наш мир. Прощание с состоится 25 сентября в селе Тарнополь, — сказано в сообщении администрации.

В начале сентября стало известно, что в Бийске драка двух подростков закончилась поножовщиной и падением с шестого этажа. Оба школьника оказались в больнице.

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Комментарии
10
Гость
32 минуты
прОклятая страна
Mr. President
30 минут
как же скрепненько))) такая странка
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