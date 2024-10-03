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Что известно о задержании новосибирца, которого подозревают в педофилии

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Криминал Схватили в кафе: что известно о задержании новосибирца, которого подозревают в педофилии

Схватили в кафе: что известно о задержании новосибирца, которого подозревают в педофилии

Подробности раскрыли в полиции

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23 комментария

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело

В Новосибирске раскрыли подробности задержания подозреваемого в педофилии. Выяснилось, что в рамках оперативных действий силовики нагрянули в кафе.

Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области 3 октября. По данным ведомства, ранее в следственное управление СК по региону поступило заявление женщины о том, что в отношении ее дочери совершены насильственные действия сексуального характера. Информацию об этом передали в отдел полиции.

— Получив информацию об особо тяжком преступлении, полицейские приступили к неотложным мероприятиям по установлению личности и розыску подозреваемого. Оперативники уголовного розыска провели ряд проверочных действий, которые помогли выяснить личность гражданина, — сообщили в МВД.

Установить местонахождение подозреваемого удалось в течение двух часов непрерывной оперативной работы. В результате полицейские выехали в одно из кафе Новосибирска — фигуранта задержали.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). По данным полиции, во время оперативных мероприятий сотрудники не привлекали к помощи «стороннюю организацию».

Подозреваемого в педофилии задержали 2 октября. Как сообщали в АБ «Гвардия», один из бойцов ГБР узнал о совершенном против половой неприкосновенности 12-летней девочки днем ранее — он опознал по фото мужчину, с которым в прошлом учился в школе.

В организации заявляли, что подозреваемый был задержан бойцами ГБР «Гвардия» и оперативными сотрудниками полиции. Им оказался 27-летний новосибирец.

Накануне стало известно, что в Новосибирске задержали водителя такси, который приставал к пассажирке в Приморье. Он хотел скрыться за пределами страны.

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Комментарии
24
ПРО
26 минут
В педофилии нет состава преступления - это болезнь! Как насморк, перелом или шизофрения! Состав преступления в насильственных действиях сексуального характера! Вы что, реально считаете что это одно и то же? Зачем приумножать кашу в головах у людей?
Гость
36 минут
мужчины! никогда ни при каких условиях не приближайтесь к чужим детям, особенно девочкам. не входить вместе в лифт, не входить подъезд. помни! от ложного обвинения в педофилии тебя НИЧЕГО не спасет. лучше поулчить наказание за оставление в опасности, чем за педофилию отчимы, сожители рспшек - вас остается только пожалеть. тренеры и учителя мужчины - бегите. тренеры кто работает с девочками -вы в опасности, рекомендую вам отказываться от тренировок девочек (или позаботьтесь чтобы рядом ВСЕГДА был второй тренер-свидетель) или заряжайте родителям за тренировки девочек 5ти кратный ценник - хотя и это не спасет вас от ложных обвинений мужчины, берегите себя.
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