Схватили в кафе: что известно о задержании новосибирца, которого подозревают в педофилии

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело Источник: АБ «Гвардия»











В Новосибирске раскрыли подробности задержания подозреваемого в педофилии. Выяснилось, что в рамках оперативных действий силовики нагрянули в кафе.

Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области 3 октября. По данным ведомства, ранее в следственное управление СК по региону поступило заявление женщины о том, что в отношении ее дочери совершены насильственные действия сексуального характера. Информацию об этом передали в отдел полиции.

— Получив информацию об особо тяжком преступлении, полицейские приступили к неотложным мероприятиям по установлению личности и розыску подозреваемого. Оперативники уголовного розыска провели ряд проверочных действий, которые помогли выяснить личность гражданина, — сообщили в МВД.

Установить местонахождение подозреваемого удалось в течение двух часов непрерывной оперативной работы. В результате полицейские выехали в одно из кафе Новосибирска — фигуранта задержали.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). По данным полиции, во время оперативных мероприятий сотрудники не привлекали к помощи «стороннюю организацию».

Подозреваемого в педофилии задержали 2 октября. Как сообщали в АБ «Гвардия», один из бойцов ГБР узнал о совершенном против половой неприкосновенности 12-летней девочки днем ранее — он опознал по фото мужчину, с которым в прошлом учился в школе.

В организации заявляли, что подозреваемый был задержан бойцами ГБР «Гвардия» и оперативными сотрудниками полиции. Им оказался 27-летний новосибирец.