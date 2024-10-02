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Криминал «Я тебя серьезно, сильно хочу»: в Новосибирске задержали таксиста — он приставал к пассажирке

«Я тебя серьезно, сильно хочу»: в Новосибирске задержали таксиста — он приставал к пассажирке

Водитель держал девушку за платье и демонстрировал эрекцию

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Таксиста отправят следователям во Владивосток

В Новосибирске задержали водителя такси, который приставал к пассажирке в Приморье. Выяснилось, что мужчина хотел скрыться за пределами страны.

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Приморскому краю. По данным ведомства, накануне, 1 октября, в сети сообщили о том, что водитель удерживал девушку в такси и говорил на приватные темы.

Из-за инцидента следователи завели уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 127 УК РФ (Незаконное лишение свободы с применением насилия, опасного для жизни и здоровья).

2 октября в ведомстве заявили о задержании водителя такси. Им оказался гражданин республики Узбекистан.

— При попытке скрыться за пределами Российской Федерации в аэропорту Новосибирска задержан гражданин республики Узбекистан 34-летний Шухрат Уримов, подозреваемый в лишении свободы девушки в такси, — сказано в сообщении.

Как сообщили в СК, мужчину доставят во Владивосток для проведения следственных действий.

Подробности происшествия накануне раскрыли наши коллеги из Vladivostok1.ru. Уточняется, что девушка заказала такси из Владивостока в Артем несколько дней назад, 29 сентября. С ее слов, в пути водитель начал говорить непристойности и демонстрировать эрекцию. При этом выйти из машины пассажирка не могла — таксист заблокировал двери.

Общение таксиста и пассажирки попало на видео

В Сети опубликовали видео конфликта в машине такси. На кадрах можно услышать диалог между водителем и пассажиркой. Во время разговора девушка предупредила, что будет кричать.

— Я тебя… Серьезно, сильно хочу, — говорит мужчина.

Пассажирка попросила мужчину отпустить ее платье, на что он согласился, но с условием — чтобы она закрыла дверь. Затем он попросил оставить номер телефона.

Летом прошлого года в Новосибирске возбудили уголовное дело против таксиста. Материалы завели за попытку изнасилования многодетной матери.

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