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Криминал Видео задержания: ФСБ в Новосибирске поймала мигранта — в его доме нашли пачку подделок

Видео задержания: ФСБ в Новосибирске поймала мигранта — в его доме нашли пачку подделок

Подозреваемый уже заключен под стражу

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8 комментариев

По данным источника НГС, мигрант помог 30 иностранцам, эпизодов может быть больше, дело расследуется

В Новосибирске ФСБ поймала мигранта, который незаконно помогал другим иностранцам находиться в России.

Как сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Новосибирской области, там, где жил подозреваемый и в его офисе нашли поддельные бланки документов, печати миграционных ведомств, поддельные чеки об оплате трудового патента для иностранных граждан, а также бланки уведомлений о прибытии иностранных граждан на территорию России.

Сотрудники ФСБ поймали подозреваемого, момент задержал попал на видео.

На подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции). В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

По данным источника НГС, мужчина незаконно помог находиться на территории России 30 иностранцам, возможно, работал не один. Расследование продолжается.

Недавно хостел с нелегальными мигрантами накрыли в Советском районе. В нем находилось 350 человек.

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Комментарии
8
vvb
25 минут
он их от руки рисовал?
TheBestOfTheBestOfTheBest
4 минуты
Блииин. Это ФСБшники в таких шмотках сейчас ходят. А я думал... Чуть не встрял.
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