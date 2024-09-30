Видео задержания: ФСБ в Новосибирске поймала мигранта — в его доме нашли пачку подделок

По данным источника НГС, мигрант помог 30 иностранцам, эпизодов может быть больше, дело расследуется Источник: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по НСО











В Новосибирске ФСБ поймала мигранта, который незаконно помогал другим иностранцам находиться в России.

Как сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Новосибирской области, там, где жил подозреваемый и в его офисе нашли поддельные бланки документов, печати миграционных ведомств, поддельные чеки об оплате трудового патента для иностранных граждан, а также бланки уведомлений о прибытии иностранных граждан на территорию России.

Сотрудники ФСБ поймали подозреваемого, момент задержал попал на видео.

Источник: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по НСО

На подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции). В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

По данным источника НГС, мужчина незаконно помог находиться на территории России 30 иностранцам, возможно, работал не один. Расследование продолжается.