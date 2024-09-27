НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

2 м/c,

зап.

 756мм 82%
Подробнее
5 Пробки
USD 92,41
EUR 103,19

На Хилке сломали новый ограничитель для фур

Сибиряки — про работу в офисе
Турфирма кинула 20 россиян
Что интересного в стране
Новосибирцы делят дорогу с баней «Емеля»
Золотой фонд домов Новосибирска
Почему сибирячки не рожают
Откуда берётся усталость
Новости в Telegram
Криминал Пытался успокоить головой об пол: сибиряк пойдет под суд за убийство младенца — видео с его признанием

Пытался успокоить головой об пол: сибиряк пойдет под суд за убийство младенца — видео с его признанием

Мужчине грозит до 20 лет колонии

1 549
19 комментариев

Мальчик скончался в больнице через 2 недели после того, как отчим попытался его «успокоить»

Сибиряк пойдет под суд за убийство 10-месячного сына своей сожительницы. Об этом рассказали в пресс-службе СК следственного управления СК.

По данным следствия, 12 июля 2024 года житель Первомайского района Новосибирска хотел успокоить маленького сына своей сожительницы, но 10-месячный мальчик продолжал плакать. Тогда мужчина решил применить силу.

— Приподнял ребенка и ударил головой об пол. Мальчик был доставлен в медицинское учреждение, где 30 июля 2024 года скончался от полученных травм, — рассказали в следственном комитете.

В ходе расследования мужчина признался, как бил ребенка. Это сняли на видео в ходе следственных действий.

Следователи использовали куклу, но запись проверки показаний на месте все равно выглядит тягостно

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ — убийство малолетнего ребенка. Материалы уже изучила прокуратура, дело передали в суд.

30-летнему мужчину грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее НГС писал о том, как в селе под Новосибирском нашли останки двоих новорожденных младенцев.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
19
mr.Mister.
1 час
ЭРСЭПЭ??
Гость
56 минут
Отставить критику! Вы не понимаете - это будущий герой СВО, потенциальная новая элита. Он ещё вашим детям в школе будет лекции читать, на "разговорах о главном".
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Город с насыщенной половой жизнью»: секс-колумнистка НГС — о тайной стороне внешне приличного и скучного Новосибирска
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
Вернулись в школу — подцепили корь и ветрянку. Вирусолог ответил, ждать ли вспышек «детских» болезней осенью и как себя защитить
Анонимное мнение
Мнение
Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Мнение
«Кто-то невидимый разрывает тебе мышцы на ногах»: переболевшая рассказала о злобном вирусе, который косит всех вокруг
Анонимное мнение
Мнение
«Платеж — больше половины зарплаты». Обладательница новой двушки рассказала, как решилась на ипотеку с безумными процентами
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Рекомендуем
Знакомства

Marusya,46

DP,52

Владимир,40

Юлия,42

Elena,40

Дмитрий,32

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление