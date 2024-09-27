Пытался успокоить головой об пол: сибиряк пойдет под суд за убийство младенца — видео с его признанием

Мальчик скончался в больнице через 2 недели после того, как отчим попытался его «успокоить» Источник: СУ СКР по НСО











Сибиряк пойдет под суд за убийство 10-месячного сына своей сожительницы. Об этом рассказали в пресс-службе СК следственного управления СК.

По данным следствия, 12 июля 2024 года житель Первомайского района Новосибирска хотел успокоить маленького сына своей сожительницы, но 10-месячный мальчик продолжал плакать. Тогда мужчина решил применить силу.

— Приподнял ребенка и ударил головой об пол. Мальчик был доставлен в медицинское учреждение, где 30 июля 2024 года скончался от полученных травм, — рассказали в следственном комитете.

В ходе расследования мужчина признался, как бил ребенка. Это сняли на видео в ходе следственных действий.

Следователи использовали куклу, но запись проверки показаний на месте все равно выглядит тягостно Источник: СУ СКР по НСО

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ — убийство малолетнего ребенка. Материалы уже изучила прокуратура, дело передали в суд.

30-летнему мужчину грозит до 20 лет лишения свободы.