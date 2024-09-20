«Забил табуреткой, расчленил и понес к реке»: мигранта обвинили в убийстве соотечественника — видео

На видео обвиняемый показал, как именно он обошелся с другом Источник: СУ СК РФ по Новосибирской области











Новосибирские следователи задержали 34-летнего жителя Республики Узбекистан — его обвиняют в убийстве соотечественника. По версии следствия вчера, 19 сентября, мужчины выпили и поссорились, в итоге обвиняемый схватился за табурет.

— Нанес гостю множественные удары в жизненно важные органы. Впоследствии расчленил тело 44-летнего потерпевшего, и, сложив его части в пакеты, начал выносить в безлюдное место у водоема в Ленинском районе, — объяснили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Источник: СУ СК Новосибирской области

Мужчину задержали. Его обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Следователи опубликовали видео, где мужчина показывает, что именно он делал с другом.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения.