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Криминал «Забил табуреткой, расчленил и понес к реке»: мигранта обвинили в убийстве соотечественника — видео

«Забил табуреткой, расчленил и понес к реке»: мигранта обвинили в убийстве соотечественника — видео

Мужчину задержали новосибирские следователи и предъявили обвинение в убийстве

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22 комментария

На видео обвиняемый показал, как именно он обошелся с другом

Новосибирские следователи задержали 34-летнего жителя Республики Узбекистан — его обвиняют в убийстве соотечественника. По версии следствия вчера, 19 сентября, мужчины выпили и поссорились, в итоге обвиняемый схватился за табурет.

— Нанес гостю множественные удары в жизненно важные органы. Впоследствии расчленил тело 44-летнего потерпевшего, и, сложив его части в пакеты, начал выносить в безлюдное место у водоема в Ленинском районе, — объяснили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Мужчину задержали. Его обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Следователи опубликовали видео, где мужчина показывает, что именно он делал с другом.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

В начале сентября Тогучинский районный суд Новосибирской области вынес обвинительный приговор 60-летнему Сергею Галактионову, который убил и расчленил свою мать.

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Комментарии
22
Гость
47 минут
мужчины выпили и поссорились А как же "мусульмане не пьют" и "самая мирная религия"? Или это Совсем Другое Дело?
Гость
44 минуты
Нафига к нам завозят маргиналов из ср азии ? Только не надо про нехватку рабочих рук . Только 13 процентов мигрантов работает на стройках , остальные торгуют фруктами . Их бабы с выводком детей кочуют по пенс фондам , поликлиникам , детским площадка . Зачем нам малограматные люди плохо говорящие по русски ?
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