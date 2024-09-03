Расчленил и сжёг в печах: сына отправили в колонию на 14 лет за жестокое убийство матери в Тогучине

У сибиряка уже была непогашенная судимость Источник: Александр Ощепков / NGS.R











Тогучинский районный суд Новосибирской области вынес обвинительный приговор 60-летнему Сергею Галактионову, который убил и расчленил свою мать. Об этом сообщается в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» во «ВКонтакте»

Согласно материалам дела, в феврале прошлого года в Тогучине произошла трагедия – ссора между сыном и его 88-летней матерью, начавшаяся на бытовой почве, привела к фатальному исходу. В ходе конфликта Галактионов толкнул мать, она упала, ударившись головой о кромку печи. После этого мужчина нанес ей три удара в грудь ножом, от которых пожилая сибирячка скончалась на месте.

Для того, чтобы скрыть следы преступления, Галактионов расчленил тело матери, а затем сжег его части в печках дома и бани. Останки и золу он выбросил на придомовой территории. После этого мужчина взял банковскую карту женщины и закупил в магазине продукты на 26 тысяч рублей.

Обвинение Галактионову было предъявлено по двум статьям: 105 УК РФ (убийство) и 158 УК РФ (кража).

Вину мужчина не признал. Тем не менее, суд признал его виновным, и, сложив наказания за два преступления, назначил ему 13 лет и 10 месяцев лишения свободы. Поскольку Галактионов уже имел непогашенную судимость за предыдущее преступление в 2022 году, окончательный срок наказания составил 14 лет. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.