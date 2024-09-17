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Криминал «Напал на отца, обещал пристрелить»: новосибирская певица заявила, что ее год преследует бывший

«Напал на отца, обещал пристрелить»: новосибирская певица заявила, что ее год преследует бывший

Сам парень уверяет, что его обвиняют без причин

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35 комментариев

В феврале этого года Роман напал на Анну — она обратилась в полицию

Жительница Новосибирска, певица Анна, заявила о преследовании со стороны ее бывшего парня Романа. Девушка утверждает, что от звонков и угроз он перешел к действиям — угрожал пистолетом отцу, а также напал на саму Анну, причинив ей травмы. Сам парень заявляет, что это наговоры.

О ситуации девушка публично заявила в соцсетях, а также дала комментарий НГС.

— Сначала были звонки с разных номеров, сообщения из разных аккаунтов. Потом начался шантаж: он угрожал выложить компромат, если я не буду с ним общаться. К сожалению, он сдержал слово. Следующим этапом стали нападения: он напал с пистолетом на моего отца, выкладывал видео обо мне на YouTube, писал с разных аккаунтов на почту. Когда я все-таки согласилась поговорить с ним лично, я получила разбитый телефон и сотрясение мозга, — уверяет девушка.

Последний эпизод, как рассказала Анна НГС, произошел в феврале этого года. Роман проезжал на автомобиле мимо автобусной остановки, где стояла девушка. Свидетелем разборок стала мать парня — она управляла авто. Роман вышел из машины и вначале в грубой форме попытался склонить Анну к разговору. Когда девушка решила поговорить с мамой мужчины и села в салон машины, тот завладел ее телефоном.

— Угрожал разбить телефон, пока я с ним не поговорю. В какой-то момент он стал фотографировать уведомления на моём телефоне, чтобы «написать тем, которые ещё не знают, какая я». Меня возмутило очередное вмешательство в мою личную жизнь и я, перегнувшись с заднего сидения на переднее, попыталась забрать телеон, на что получила удар локтем в висок и потом ещё один. Я воспользовалась перцовым баллоном, после чего он выкинул мой телефон на дорогу и тот разбился, далее произошла небольшая драка, и он пообещал пристрелить меня, если увидит ещё раз на районе, — рассказала девушка.

Сейчас, как говорит Анна, Роман отправляет сообщения через банки, шлет подарки с посторонних аккаунтов «ВКонтакте», ведет себя неадекватно и плюет в машину ее отца. В прошлом году он оставлял надписи в подъезде, сейчас оставляет их под окнами.

— Я не знаю, как дальше жить, — написала девушка у себя в соцсетях.

Роман в разговоре с НГС заявил, что девушка «бегает» за ним сама в течение шести лет.

— Да она больной человек, можете ее не слушать, — посоветовал он.

По словам Романа, отношений с девушкой у него не было, на нее и ее отца он не нападал.

По факту нападения на нее она обратилась в полицию (фото заявления имеется в распоряжении редакции). Корреспондент НГС направил запрос в областное ГУ МВД по ситуации.

НГС следит за ситуацией и расскажет подробности этой истории.

В июне этого года Железнодорожный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения Руслану Алыбаеву. Мужчина долгие месяцы преследовал свою экс-возлюбленную, угрожал убить ее и, по версии следствия, вломился в ее квартиру.

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Комментарии
35
Мон@шка60+
17 сентября 2024, 13:22
Если отцу женщины угрожали пистолетом, то он обращался в полицию? Пока что непонятно, у кого из персонажей проблемы с психическим здоровьем. Ведь, если все, как описано имеет место, то может закончиться печально.
КапибаРррра
17 сентября 2024, 13:42
Смысл этих заявлений в полицию??? У нас как обычно все спохватятся когда будет поздно! А пока органам глубоко наплевать. Вот если Анна попросит друзей своих разобраться с романом в каком нибудь темном переулке, то их тут же посадят, а Роман так и будет ходить и радоваться… к сожалению у нас почему то так это все работает. Жалко Анну
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