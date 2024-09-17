«Напал на отца, обещал пристрелить»: новосибирская певица заявила, что ее год преследует бывший

В феврале этого года Роман напал на Анну — она обратилась в полицию Источник: Олег Федоров / Chita.ru











Жительница Новосибирска, певица Анна, заявила о преследовании со стороны ее бывшего парня Романа. Девушка утверждает, что от звонков и угроз он перешел к действиям — угрожал пистолетом отцу, а также напал на саму Анну, причинив ей травмы. Сам парень заявляет, что это наговоры.

О ситуации девушка публично заявила в соцсетях, а также дала комментарий НГС.

— Сначала были звонки с разных номеров, сообщения из разных аккаунтов. Потом начался шантаж: он угрожал выложить компромат, если я не буду с ним общаться. К сожалению, он сдержал слово. Следующим этапом стали нападения: он напал с пистолетом на моего отца, выкладывал видео обо мне на YouTube, писал с разных аккаунтов на почту. Когда я все-таки согласилась поговорить с ним лично, я получила разбитый телефон и сотрясение мозга, — уверяет девушка.

Последний эпизод, как рассказала Анна НГС, произошел в феврале этого года. Роман проезжал на автомобиле мимо автобусной остановки, где стояла девушка. Свидетелем разборок стала мать парня — она управляла авто. Роман вышел из машины и вначале в грубой форме попытался склонить Анну к разговору. Когда девушка решила поговорить с мамой мужчины и села в салон машины, тот завладел ее телефоном.

— Угрожал разбить телефон, пока я с ним не поговорю. В какой-то момент он стал фотографировать уведомления на моём телефоне, чтобы «написать тем, которые ещё не знают, какая я». Меня возмутило очередное вмешательство в мою личную жизнь и я, перегнувшись с заднего сидения на переднее, попыталась забрать телеон, на что получила удар локтем в висок и потом ещё один. Я воспользовалась перцовым баллоном, после чего он выкинул мой телефон на дорогу и тот разбился, далее произошла небольшая драка, и он пообещал пристрелить меня, если увидит ещё раз на районе, — рассказала девушка.

Сейчас, как говорит Анна, Роман отправляет сообщения через банки, шлет подарки с посторонних аккаунтов «ВКонтакте», ведет себя неадекватно и плюет в машину ее отца. В прошлом году он оставлял надписи в подъезде, сейчас оставляет их под окнами.

— Я не знаю, как дальше жить, — написала девушка у себя в соцсетях.

Роман в разговоре с НГС заявил, что девушка «бегает» за ним сама в течение шести лет.

— Да она больной человек, можете ее не слушать, — посоветовал он.

По словам Романа, отношений с девушкой у него не было, на нее и ее отца он не нападал.

По факту нападения на нее она обратилась в полицию (фото заявления имеется в распоряжении редакции). Корреспондент НГС направил запрос в областное ГУ МВД по ситуации.

НГС следит за ситуацией и расскажет подробности этой истории.