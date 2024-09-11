В интересах бизнеса: iPhone довёл чиновницу Минстроя до ареста — её дело связано с коррупционными схемами на стройках

Ольга Колмакова больше суток провела под стражей Источник: Павел Тиунов, Юрий Орлов / Городские порталы











Центральный суд отправил под домашний арест начальника контрактной службы регионального Минстроя Ольгу Колмакову. Её обвиняют в лоббировании интересов строительной компании: по версии следствия, чиновница помогала бизнесменам, получив дорогой смартфон. Её связывают с коррупционной историей, в результате которой из бюджета были похищены десятки миллионов рублей. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов выстроил цепочку из громких скандалов текущего года — и выявил схему хищения денег с бюджетных строек в Новосибирской области.

Слезы горя и счастья

Ольгу Колмакову доставили в суд изрядно зарёванной. По лицу чиновницы было видно, что она пролила немало слёз на допросе у следователя и в камере изолятора временного содержания.

Женщину обвинили в получении взятки (ч.3 ст.290 УК РФ). По версии следствия, в период с декабря 2022 года по апрель 2024-го она получила iPhone 14 от предпринимателя, который занимается строительством по госконтрактам в Новосибирской области. Сумму взятки силовики оценили в 124 тысяч рублей. Кроме того, за счёт бизнесмена в квартире чиновницы якобы отрегулировали пластиковые окна на 3 тысячи рублей.

Со своей стороны Ольга Колмакова помогала бизнесмену готовить конкурсную документацию, обеспечивала её сопровождение и т. д., говорится в материалах дела. Делом занялись следователи второго отдела по расследованию особо важных преступлений Следственного управления по Новосибирской области. Они посчитали, что чиновницу на ближайшие пару месяцев следует отправить в СИЗО и обратились с соответствующим ходатайством в суд.

Ольгу Колмакову отправили под домашний арест Источник: Павел Тиунов / NGS.ru











Судья Центрального суда Татьяна Петрова посчитала иначе. Она решила, что Ольга Колмакова вполне может дожидаться результатов расследования под домашним арестом.

— Избрать в отношении Колмаковой Ольги Александровны меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 2 месяца до 9 ноября 2024 года, — заявила в заседании судья.

Чиновницу освободили из-под стражи в зале суда. Она снова не сдержала слёз, хотя поводов понервничать у неё будет ещё немало.

«Просчитался» на 38 миллионов

Источник НГС, знакомый с ситуацией, сообщил, что взяткодателем по делу Ольги Колмаковой проходит небезызвестный в Новосибирске строитель Владимир Дятлов, контролирующий строительную компанию «Ликстрой». В апреле 2024 года предпринимателя арестовали по громкому делу о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) на строительстве детского сада в городе Тогучин.

Контракт с «Ликстроем» на возведение яслей был подписан в 2021 году директором регионального «Управления капитального строительства» (УКС) Юрием Бутримовым. Позже его признают виновным в превышении полномочий на другой бюджетной стройке, в результате чего бюджет лишился 13,4 миллиона рублей.

Владимир Дятлов с весны текущего года находится в СИЗО Источник: Павел Тиунов / NGS.ru











В конце 2022 года компания Владимира Дятлова предоставила в управление документы, по которым рабочим якобы пришлось менять непригодный для строительства грунт на площадке. На это потратили более 40 миллионов рублей. По версии следствия, на самом деле у предпринимателя ушло гораздо меньше денег, чем было указано в документах: всего чуть больше миллиона. Разницу в 38 миллионов Дятлов якобы положил себе в карман.

Оплату фиктивных работ со стороны «УКСа» согласовал начальник отдела объектов образования Михаил Полубатонов, говорится в материалах дела. Он подписал акт приёмки работ, после чего деньги были перечислены на счёт коммерческой компании. Владимира Дятлова и Михаила Полубатонова суд на время расследования отправил в СИЗО.

Влиятельная фигура

Ольге Колмаковой следователи ставят в вину не только подготовку и сопровождение конкурсной документации, благодаря чему «Ликстрою» получать госконтракты было легче, чем конкурентам. Источник НГС добавил, что чиновница также влияла на решения директора «УКС», которые тот принимал в отношении застройщика.

Владимир Дятлов оставил заметный след в нескольких регионах. В середине 2010-х годов он активно занимался бюджетными стройками в Крыму, откуда якобы был вынужден уехать после того, как на его объектах начались комплексные проверки. Претензии коснулись качества выполненных работ, несоблюдения сроков и т. д.

Ещё один предполагаемый участник схемы — начальник отдела объектов образования Михаил Полубатонов Источник: Управление Судебного департамента в Новосибирской области











К 2020 году он вернулся в Сибирь, где с новой силой постарался взяться за возведение госучреждений. Формально в штате компании «Ликстрой» он числится инженером, но следователи уверены, что предприниматель фактически руководил организацией, которую может считать своей собственностью (формальную владелицу Наталью Фазлыеву они считают номиналом).

Один из участников строительной отрасли в беседе с корреспондентом НГС отмечал, что Владимир Дятлов проговаривался о желании «взяться за любые проекты, на которые выделяют хорошие деньги». Такими, в том числе, стали объекты Сибирского спасательного центра МЧС в Коченёво. О том, почему модернизация стратегически важного для региона центра идёт с 2015 года и никак не может завершиться, редакция НГС уже подробно рассказывала.