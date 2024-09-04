Пил и смотрел канал «Россия». Искитимца наказали за ложное сообщение о минировании телестудии

Сибиряк сумел избежать колонии Источник: Ольга Бурлакова / NGS.ru











Искитимский районный суд Новосибирской области вынес приговор местному жителю за заведомо ложное сообщение о минировании телестудии в Москве. Мужчина отделался условным сроком. Об итогах рассмотрения уголовного дела сегодня рассказали в пресс-службе областного управления судебного департамента.

Как рассказали в ведомстве, 19 января 2023 житель Искитимского района Михаил Елизаров сидел у себя дома на кухне, выпивал и смотрел политическое ток-шоу по телевизору, а потом испытал непреодолимое желание высказаться.

— Подсудимый нашел в интернете телефон «горячей линии» [программы], позвонил на указанный московский номер и сообщил оператору о том, что хочет высказаться. Оператор ответил, что на эту общественно-политическую тему могут высказываться только политологи, — указано в сообщении паблика «Суды Новосибирской области» во «ВКонтакте». — После этого подсудимый обиделся и сообщил, что здание телекомпании «Россия» заминировано.

Здание телестудии проверили полицейские, но ни бомбы, ни ее следов не обнаружили. Звонившего быстро вычислили: сибиряк звонил с собственного мобильного телефона.

Суд признал Михаила Елизарова виновным по части 2 статьи 207 УК РФ — заведомо ложное сообщение об акте терроризма и приговорил его к трем годам лишения свободы условно.