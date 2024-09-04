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Криминал Пил и смотрел канал «Россия». Искитимца наказали за ложное сообщение о минировании телестудии

Пил и смотрел канал «Россия». Искитимца наказали за ложное сообщение о минировании телестудии

Мужчина обиделся, что ему не дали высказаться в эфире

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16 комментариев

Сибиряк сумел избежать колонии

Искитимский районный суд Новосибирской области вынес приговор местному жителю за заведомо ложное сообщение о минировании телестудии в Москве. Мужчина отделался условным сроком. Об итогах рассмотрения уголовного дела сегодня рассказали в пресс-службе областного управления судебного департамента.

Как рассказали в ведомстве, 19 января 2023 житель Искитимского района Михаил Елизаров сидел у себя дома на кухне, выпивал и смотрел политическое ток-шоу по телевизору, а потом испытал непреодолимое желание высказаться.

— Подсудимый нашел в интернете телефон «горячей линии» [программы], позвонил на указанный московский номер и сообщил оператору о том, что хочет высказаться. Оператор ответил, что на эту общественно-политическую тему могут высказываться только политологи, — указано в сообщении паблика «Суды Новосибирской области» во «ВКонтакте». — После этого подсудимый обиделся и сообщил, что здание телекомпании «Россия» заминировано.

Здание телестудии проверили полицейские, но ни бомбы, ни ее следов не обнаружили. Звонившего быстро вычислили: сибиряк звонил с собственного мобильного телефона.

Суд признал Михаила Елизарова виновным по части 2 статьи 207 УК РФ — заведомо ложное сообщение об акте терроризма и приговорил его к трем годам лишения свободы условно.

Ранее НГС писал о том, что Заельцовский районный суд эвакуировали из-за шутки подсудимой. Она заявила, что у нее в сумке гранатомет.

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Ложное минирование Искитимский районный суд Телеканал Россия
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Комментарии
17
Картавый
4 сентября 2024, 15:14
Все-таки Первый канала головного мозга - это диагноз, как и канал Россия
88877888м
4 сентября 2024, 15:29
За правду об иудейской власти и за правду о состоянии армии людям по 9 реальных лет дают.... за слова ничего опасного не несущие. а за сообщение о минировании ....3 года условно))
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