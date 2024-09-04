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Криминал Ещё одно дело о взятке возбудили против депутата из Оби — это уже пятый эпизод

Ещё одно дело о взятке возбудили против депутата из Оби — это уже пятый эпизод

Ольга Киселёва находится под домашним арестом

359
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О задержании Ольги Киселевой стало известно 22 августа

Новое уголовное дело о взятке возбудили в отношении Ольги Киселёвой, депутата горсовета Оби и директора местной школы искусств, сообщил в среду источник НГС. Собеседник не уточнил сумму взятки.

Это пятый эпизод в деле Ольги Киселёвой. В конце августа Следственный комитет сообщил, что депутата подозревают в вымогательстве денег у сотрудников детской школы искусств.

— Получила от подчиненных ей работников посредством вымогательства взятки в виде денег в суммах от 15,6 тысячи рублей до 289 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство по службе. Под угрозой создания неблагоприятных условий труда, женщина получила от подчиненных преподавателей одну взятку в виде денег в крупном размере в сумме 289 тысяч рублей, две взятки в значительном размере в сумме 35 тысяч и 30 тысяч рублей, одну взятку в сумме 15,6 тысячи рублей, — сообщали прежде в ведомстве.

По данным СУ СКР по Новосибирской области, всего женщина получила 370 тысяч с 2021 по 2024 годы. Депутат до 22 октября находится под домашним арестом.

Ранее силовики показали кадры обысков в доме Ольги Киселёвой.

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Комментарии
2
жму 200
4 сентября 2024, 12:21
в печку или на корм собакам
Гость
4 сентября 2024, 12:21
Даешь вал по плану, план по валу...))Даешь угля стране - мелкого, но много))Так разве, эти все события, не единым умыслом объединяются? Или будем дробить, на "палки", пока прокуратура карточки стат учета подписывает?))Самим не смешно?
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