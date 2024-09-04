Ещё одно дело о взятке возбудили против депутата из Оби — это уже пятый эпизод

— Получила от подчиненных ей работников посредством вымогательства взятки в виде денег в суммах от 15,6 тысячи рублей до 289 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство по службе. Под угрозой создания неблагоприятных условий труда, женщина получила от подчиненных преподавателей одну взятку в виде денег в крупном размере в сумме 289 тысяч рублей, две взятки в значительном размере в сумме 35 тысяч и 30 тысяч рублей, одну взятку в сумме 15,6 тысячи рублей, — сообщали прежде в ведомстве.