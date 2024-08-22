Вымогала деньги у сотрудников: на депутата из Оби возбудили четыре уголовных дела о взятках

Подозреваемая совмещает работу депутата и директора детской школы Источник: Роман Данилкин / 63.RU, dshi-ob.nsk.muzkult.ru











В отношении депутата города Оби возбудили четыре уголовных дела о взятках. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. Депутата подозревают в вымогательстве денег у сотрудников — женщина занимает должность директора местной детской школы искусств.

— Получила от подчиненных ей работников посредством вымогательства взятки в виде денег в суммах от 15,6 тысячи рублей до 289 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство по службе. Под угрозой создания неблагоприятных условий труда, женщина получила от подчиненных преподавателей одну взятку в виде денег в крупном размере в сумме 289 тысяч рублей, две взятки в значительном размере в сумме 35 тысяч и 30 тысяч рублей, одну взятку в сумме 15,6 тысячи рублей, — сказано в сообщении ведомства.

По данным СУ СКР по Новосибирской области, всего женщина получила 370 тысяч с 2021 по 2024 годы. Преступление выявили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Новосибирской области и УФСБ России по региону. Возбуждено уголовное дело по статье за получение должностным лицом взятки в крупном и значительном размерах (п. «б, в» ч.5 ст. 290 УК РФ).

В Оби есть лишь один депутат, который занимает должность директора муниципального учреждения дополнительного образования — Ольга Киселёва. По данным Rusprofile, женщина руководит МБУДО «Детская школа искусств города Оби» с 2021 года. В 2020 году Киселёва в течение месяца исполняла обязанности директора городского центра дополнительного образования «Лидер». Источник НГС в правоохранительных органах также подтвердил, что речь идёт про Ольгу Киселёву.