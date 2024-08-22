«Куда? Зачем? По поводу чего?»: силовики пришли с обыском в дом депутата, подозреваемой во взятках — видео

Преступление раскрыли сотрудники МВД и ФСБ Источник: ГУ МВД России по Новосибирской области











Силовики провели обыски в доме депутата города Оби и директора детской школы искусств Ольги Киселёвой, подозреваемой в получении и вымогательстве взяток. Видео следственных действий опубликовала пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

В отношении депутата, работавшего директором школы, возбудили четыре дела Источник: ГУ МВД России по Новосибирской области

— В ходе обыска по месту проживания подозреваемой сотрудники полиции изъяли мобильный телефон, а также ноутбук с бухгалтерией учреждения. В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования изъята финансово-хозяйственная документация учреждения, — сказано в сообщении ведомства.

Преступление раскрыли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с представителями УФСБ России по региону.

По данным следствия, с января 2021 по июнь 2024 года Ольга Киселёва получила от подчиненных работников взятки на сумму 370 тысяч рублей. Деньги директору детской школы искусств платили четыре сотрудника под угрозой «создания для педагогов неблагоприятных условий труда», уточнили в МВД.

Взяткодатели дали признательные показания, расследование уголовного дела продолжается.

По данным Rusprofile, женщина руководит МБУДО «Детская школа искусств города Оби» с 2021 года. В 2020 году Киселёва в течение месяца исполняла обязанности директора городского центра дополнительного образования «Лидер».