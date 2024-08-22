Депутата из Оби отправили под домашний арест до конца октября

О задержании Ольги Киселевой стало известно 22 августа Источник: Артем Дергунов / 116.RU, dshi-ob.nsk.muzkult.ru











В Новосибирской области суд отравил под домашний арест депутата Оби и директора местной детской школы искусств Ольгу Киселеву. Она подозревается в получении и вымогательстве взяток. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

По данным следствия, с января 2021 года по июнь 2024 года Ольга Киселева получила от подчиненных взятки (п. «б, в» ч.5 ст. 290 УК РФ) на сумму в 370 тысяч рублей. Деньги директору детской школы искусств платили четыре сотрудника под угрозой «создания для педагогов неблагоприятных условий труда», сообщали в прокуратуре Новосибирской области.

— Суд избрал в отношении Киселевой меру пресечения в виде домашнего ареста до 20 октября 2024 года, — говорится в сообщении суда.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

По данным Rusprofile, женщина руководит МБУДО «Детская школа искусств города Оби» с 2021 года. В 2020 году Киселёва в течение месяца исполняла обязанности директора городского центра дополнительного образования «Лидер»

Ранее появилось видео с обыском, который силовики провели в доме Ольги Киселевой, у нее изъяли ноутбук с бухгалтерией и телефон.