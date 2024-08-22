НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

3 м/c,

южн.

 746мм 58%
Подробнее
6 Пробки
USD 91,69
EUR 101,95

Депутата из Оби отправили под домашний арест

Долги мэрии Новосибирска
Почему таксисты прячутся
Выгодно ли платить по QR-коду
Народ, которому 20000 лет
Сибиряки готовят детей к школе
Астрофотограф против астрологов
Мы в Telegram
Криминал Депутата из Оби отправили под домашний арест до конца октября

Депутата из Оби отправили под домашний арест до конца октября

Ольга Киселева, по версии следствия, получила 370 тысяч рублей взяток от подчиненных

573
3 комментария

О задержании Ольги Киселевой стало известно 22 августа

В Новосибирской области суд отравил под домашний арест депутата Оби и директора местной детской школы искусств Ольгу Киселеву. Она подозревается в получении и вымогательстве взяток. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

По данным следствия, с января 2021 года по июнь 2024 года Ольга Киселева получила от подчиненных взятки (п. «б, в» ч.5 ст. 290 УК РФ) на сумму в 370 тысяч рублей. Деньги директору детской школы искусств платили четыре сотрудника под угрозой «создания для педагогов неблагоприятных условий труда», сообщали в прокуратуре Новосибирской области.

— Суд избрал в отношении Киселевой меру пресечения в виде домашнего ареста до 20 октября 2024 года, — говорится в сообщении суда.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

По данным Rusprofile, женщина руководит МБУДО «Детская школа искусств города Оби» с 2021 года. В 2020 году Киселёва в течение месяца исполняла обязанности директора городского центра дополнительного образования «Лидер»

Ранее появилось видео с обыском, который силовики провели в доме Ольги Киселевой, у нее изъяли ноутбук с бухгалтерией и телефон.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Новосибирская область Город Обь Взятки Суд
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
mr.Mister.
22 августа 2024, 18:56
Наверное было так. Каюсь. А теперь ребята вы не предоставляете. Дайте листок бумаги буду писать фамилии...
Гость
22 августа 2024, 18:19
Какое однако у нее выражение лица хищное
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Индийские курьеры и персидские трущобы: репортаж из Еревана, который так полюбили россияне
Дмитрий Капустин
Мнение
«Выжить или остаться без подвески»: кемеровчанка провела отпуск в Новосибирске — что ее разочаровало
Валерия Городецкая
Корреспондент NGS42.RU
Мнение
Почему в Турции стало много ДТП с россиянами? Журналист — о движении на дорогах в этой стране
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Полнолуние в Водолее в августе 2024 года: советы астролога на Голубую Луну
Елена Коржаневская
Мнение
«Мы живём в средние века»: астрофотограф — о том, как наука сдаёт позиции астрологам и гадалкам
Алексей Поляков
Рекомендуем
Знакомства

Артём,35

Виктор,36

Катерина,31

Nikitos,41

Марина,50

Елена,39

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление