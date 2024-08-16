«Вы меня судите как людоеда. А я ведь...»: сатанист, помилованный за СВО, снова загремел в колонию

Николай Оголобяк уже был на скамье подсудимых Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На скамье подсудимых в небольшом зале Кировского районного суда Ярославля вальяжно раскинулся человек в военной форме. На его кепке — нашивка с флагом России. На камуфлированном рюкзаке — аккуратный бантик из шнурка, тематический шеврон и брелок-пуля. Это бывший сатанист — 34-летний Николай Оголобяк.

Утром 16 августа должна была решиться участь бывшего участника банды сатанистов, расчленившего четырех подростков и помилованного за участие в СВО. Его вновь собирались отправить за решетку на долгие годы. На этот раз — по статье о сбыте наркотиков. Подробности — в материале 76.RU.



Кто такой Николай Оголобяк Узнать Николай Оголобяк — последний участник банды ярославских сатанистов. В 2008 году он вместе с друзьями совершил серию ритуальных убийств на заброшенном пустыре в Красноперекопском районе Ярославля. Жертвами сектантов стали четверо подростков: 15-летняя Оля Пухова, Аня Горохова, Андрей Сорокин и Варя Кузьмина. Последним было по 16 лет. Все они были знакомы с бандой сатанистов. Оголобяк был единственным совершеннолетним среди преступников на момент убийства. Поэтому в 2010 году получил больше всех — 20 лет строгача. Он должен был сидеть до 2030-го, но вернулся к обычной жизни в 2023 году, после участия в СВО на Украине. Когда об этом стало известно, люди всколыхнулись, переживали, что Оголобяк возьмется за старое. Сам же Николай старался не высовываться и долго не подавал голос. Во время участия в спецоперации его ранило, он пережил несколько операций и готовился еще к одной. Но позже согласился на откровения в эксклюзивном интервью 76.RU. Тогда же он рассказал, что первые убийства не были запланированным — Оля Пухова и Аня Горохова, по его словам, стали случайными жертвами.

По его словам, в тот вечер сатанисты планировали ритуальное убийство животных. Идея заколоть девочек пришла уже после того, как студентки попросились к нему в гости. В этом же интервью Николай рассказал, как проводил дни в колонии строгого режима, почему, помимо Оли и Ани, подростки убили Андрея Сорокина и Варю Кузьмину, раскаялся ли он в содеянном и о чем мечтает.



«Я пойду на СВО»

В исхудавшем мужчине в круглых очках с трудом узнается подросток, которого друзья-сатанисты называли Графом. Некогда крепко сложенного молодого шатена в Николае теперь выдают лишь глубоко посаженные серые глаза.

— Николай, а вы зачем в военной форме пришли? — спрашиваем.

— Так для вас готовился. Чтобы люди видели. А то вы меня как судите? Как сатаниста-людоеда. А я ведь... — Николай показал на форму, намекая на службу в зоне СВО, куда он ушел из колонии, чтобы вернуться на свободу на 5 лет раньше положенного срока.

Николай Оголобяк надел даже специальные перчатки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Перед началом заседания Оголобяк много улыбался, шутил и, кажется, вовсе не волновался о дальнейшей судьбе. Особенно охотно Николай жаловался на здоровье. После травмы, которую он получил в зоне СВО, тело подводит.

Бывший сатанист рассказывал, что его ранило осколками мины. После этого он пережил несколько операций, до конца так и не восстановился. На одном из заседаний из-под рубашки Николая виднелся калоприемник.

— Стараюсь позитивно, а здоровье не ахти. Я думаю, дадут половину от того, что запросил прокурор. Они запрашивали 16 лет. Надеюсь, что учтут смягчающие обстоятельства и состояние здоровья. У меня еще две операции было. Я четыре раза за три месяца в больнице лежал, — по-житейски рассказал Оголобяк.

— Не страшно снова в колонию?

— Так а чего, я на СВО опять пойду, — признался бывший сатанист.

— А вас с таким здоровьем возьмут?

— С руками и ногами возьмут. Всё равно. Вы же знаете как. Зачем им кого-то обучать, людей, которые ни разу оружия в руках не держали. А у меня опыт есть, — пустился в рассуждения Николай Оголобяк. — Но там как получится. Там же не просто захотел и пошел. Если будут набирать. Опять же, там есть определенные критерии, отбор.

Николаю не страшно вновь оказаться в зоне боевых действий, несмотря на то что в прошлый раз он получил ранение. К тому же он признаёт: учитывая все проблемы со здоровьем, будет тяжело.

Николай Оголобяк говорит, что ему не страшно вновь отправляться на службу в зону боевых действий Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











«Я хотел помогать родителям»

Вернувшись с СВО в конце 2023 года, Николай Оголобяк дал эксклюзивное интервью порталу 76.RU. В нем он признавался, что хочет встать на путь исправления, завести семью, устроиться на работу. А в феврале 2024 года его задержали с наркотиками на руках. Прошло около четырех месяцев после его возвращения на свободу.

Возникает логичный вопрос: зачем Николай так рисковал свободой, ради которой отправился в зону СВО? Когда бывший сатанист оказался в Ярославле, он подарил отцу машину, а матери — букет роз и сто тысяч рублей, заработанные за участие в спецоперации. Тогда он говорил, что расчет ему отдали при выписке из больницы после ранения.

— Меня привезли обратно в Ростов-На-Дону, и 30 октября мне выдали документы, заплатили деньги и просто отпустили с военного аэродрома, — рассказывал Николай в декабре 2023 года.

В зале суда 16 августа 2024 года Оголобяк изложил другую версию. Утверждал, что на преступление его толкнула нехватка денег. Мол, ничего не заплатили, а жить как-то было надо.

— Объясняю: пришел с СВО. За время нахождения на СВО мне ни разу не заплатили зарплату, после тяжелого ранения мне не выплатили никаких выплат. Когда я пришел домой, у меня не было никаких средств к существованию. Инвалидность оформляли с ноября по март, на работу меня не брали в связи с состоянием здоровья, — эмоционально всплеснул руками Оголобяк. — А что делать? На шее у родителей? Так я на СВО пошел, чтобы родителям помочь. Прежде всего, чтобы вину искупить, для этого и создаются такие формирования. Тем не менее родителям планировал помогать. Рассчитывал, что и финансово смогу помочь, и физически в чем-то. А в итоге получил тяжелое ранение, ни копейки выплат, и опять на шее у родителей, инвалид еще.



Николай Оголобяк хотел быстро заработать денег Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











По словам Николая, всё получилось спонтанно. Он познакомился в интернете с девушкой. Она предложила ему подработку.



— И почему я сразу согласился на это — потому что обещали зарплату по факту отдавать. Не месяц ждать, как на обычной работе, — рассказал Николай.

Он рассказал, что не помнит, сколько именно ему заплатили.

— Где-то побольше десяти тысяч рублей в общей сумме, — рассказал Николай.

История ритуальных убийств в Ярославле в коротком видео Источник: Елена Вахрушева / Городские порталы

10 лет строгача

Скрыть преступление не удалось. По версии следствия, в январе-феврале этого года он приобрел в интернете у неизвестных партию синтетических наркотиков. Кто выступил продавцом, неизвестно. У себя дома он расфасовал партию, чтобы позже продать. Когда он попытался раскидать закладки на Комсомольской улице в центре города, его поймали полицейские.

— Из тайников и при подсудимом изъяты наркотические средства массой 0,430 грамма, 0,401 грамма, 0,394 грамма, 24,171 грамма, — говорится в материалах дела.

Николай внимательно слушал приговор Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Сторона обвинения вменяла Николаю покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и трех эпизодах в значительном размере (ч. 3 ст. 30, п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). В итоге он получил почти тот же срок, что прогнозировал.



— Путем частичного сложения наказаний назначить Оголобяку окончательное наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — огласила приговор судья.

В момент приговора Николай Оголобяк был спокоен, он внимательно слушал судью. Под конец лишь спросил, смогут ли его родители забрать изъятые во время следствия телефон и планшет.

Николай Оголобяк планирует подать апелляцию Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Николай рассказал, что планирует подавать апелляцию.

— Все подают, и я подам, — улыбнулся он. — Для порядка. Маловероятно, что срок меньше будет.

Напоследок Николай попросил сопровождающих его сотрудников внутренних органов дать ему возможность переодеться, чтобы можно было передать вещи отцу.

— Там, в больнице при колонии, сами знаете как лечат, — рассказал Николай в продолжение разговора о здоровье. — Анальгин — на четыре части: одна от головы, другая от жопы, смотри не перепутай.

Так что у меня одна дорога. бывший сатанист Николай Оголобяк — о намерении вновь пойти на СВО из колонии