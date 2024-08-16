На Алтае отчим признался в надругательстве над 14-летним пасынком — видео допроса

Инцидент произошел в Барнауле Источник: «Инцидент Барнаул» / T.me











Подозреваемый в надругательстве над 14-летним мальчиком в СНТ «Прогресс» признал свою вину. Отрывок допроса NGS22.RU предоставила пресс-служба Следственного комитета Алтайского края.



На кадрах видно, как молодой мужчина разговаривает со следователем.



— Вам существо вашего обвинения понятно?



— Да, понятно.



Мужчина признал вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее сообщалось, что 14-летний подросток покончил жизнь самоубийством в барнаульском садоводстве «Прогресс», его тело обнаружили 11 августа в дачном домике. По версии следкома, накануне над ним надругался 23-летний отчим.



Источник: «Инцидент Барнаул» / T.me

Наши коллеги из NGS22.RU пообщались с дачниками из СНТ «Прогресс», которые были знакомы с семьей погибшего ребенка.

— Семья, если я правильно помню, состояла на учете в социальных органах. Мое мнение: Т. прекрасно знала, что делает ее муж. Тем более ребенок был такой… По нему всё было видно. Например, учебу он с трудом, но тянул. И если что-то не получалось, психовал. Когда его что беспокоило, это было понятно, — говорит один из местных жителей.



По словам жительницы СНТ «Прогресс», 14-летнего школьника похоронили в Алейске, откуда родом его мать.



— Мы поехали в морг попрощаться. Знаете, даже мужики плакали, так страшно это всё. Такой хороший мальчик был, добрый и старательный, — говорит сибирячка.



Еще один собеседник видел мать мальчика, когда она обнаружила тело:



— В тот день я услышал дикий крик женщины. Подумал, что-то случилось. Может быть, она упала, сломала что-то. Как раз дождь лил. Смотрю, двое мужиков к ней пошли. Через минут десять или меньше скорая подъехала, а потом полиция. Женщина минут 30 так же стояла и орала.



Ранее в Алтайском крае задержали 29-летнего мужчину по подозрению в совершении двух преступлений: убийстве и изнасиловании несовершеннолетней.