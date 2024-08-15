Била по голове и орала: сибирский школьник покончил с собой после надругательства отчима — что известно о семье ребенка

По словам знакомых, состояла на учете в социальных органах Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











В садоводстве «Прогресс» несколько дней назад нашли тело 14-летнего мальчика с признаками насильственной смерти. По версии регионального следкома, накануне над ним надругался 23-летний отчим.



Летом мальчик вместе с матерью и отчимом проживал на даче, в барнаульском СНТ. Уточняется, что мужчина ранее был неоднократно судим за незаконный оборот наркотиков.



— Накануне трагедии мужчина совершил в отношении мальчика насильственные действия сексуального характера, — уточняют в ведомстве.



Отчим мальчика задержан, его обвиняют по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Также возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства несовершеннолетнего».

Местные, знакомые с семьей, в версию с тем, что подросток наложил на себя руки не верят. Они думают, что мальчика убил его 23-летний отчим, судимый ранее за наркотики. Однако официального подтверждения, что это было убийство, нет.



Вот, что рассказали NGS22.RU дачники:



— Семья, если я правильно помню, состояла на учете в социальных органах. Мое мнение: Т. прекрасно знала, что делает ее муж. Тем более, ребенок был такой, по нему все было видно. Например, учебу он с трудом, но тянул. И, если что-то не получалось, психовал. Когда его что беспокоило, это было понятно.



Жительница СНТ «Прогресс» рассказала, что 14-летнего школьника похоронили в Алейске — оттуда родом его мать.



— Мы поехали в морг, попрощаться. Знаете, даже мужики плакали, так страшно это все. Такой хороший мальчик был: добрый и старательный.



Еще один собеседник видел мать мальчика, когда она обнаружила тело:



— В тот день я услышал дикий крик женщины. Подумал, что-то случилось. Может быть, она упала, сломала что-то. Как раз дождь лил. Смотрю, двое мужиков к ней пошли. Через минут десять или меньше скорая подъехала, а потом полиция. Женщина минут 30 так же стояла и орала.



Ранее Алтайском крае задержали 29-летнего мужчину по подозрению в совершении двух преступлений: убийство и изнасилование несовершеннолетней.