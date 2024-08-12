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Криминал Двое новосибирцев по заказу подожгли дом с семьей внутри на Алтае — им заплатили 500 тысяч рублей

Двое новосибирцев по заказу подожгли дом с семьей внутри на Алтае — им заплатили 500 тысяч рублей

Уголовное дело передано в суд

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События произошли в августе 2023 года

Двое жителей Новосибирска предстанут перед судом за попытку убийства семьи — они подожгли дом с детьми внутри. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент произошел в конце августа 2023 года в Мамонтовском районе Алтайского края.

Местный предприниматель долго конфликтовал с бывшим сотрудником своей фирмы и решил организовать его убийство. Он попросил своего подчиненного найти исполнителей убийства. Откликнулись трое молодых людей, двое из которых — жители Новосибирской области. В конце августа в ночное время молодые люди приехала к дому потенциальной жертвы.

— Достоверно зная, что в доме находятся престарелые родители и двое малолетних детей потерпевшего, исполнители проникли на территорию его домовладения и подожгли крыльцо, тем самым блокируя выход из дома, а также хозяйственные постройки и автомобиль, — говорится в сообщении ведомства.

Хозяин дома вовремя проснулся и спас свою семью из огня. За совершенные деяния каждый из участников получил от бизнесмена по 500 тысяч рублей.

Теперь перед судом предстанут пять человек, включая организатора. Им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 30, ч.ч. 3, 4, 5 ст. 33, п.п. «а», «в», «д», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом), а также по ч.ч. 3, 4, 5 ст. 33, ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение имущества).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Бердске мужчина заживо сжег молодую мать. Расследование уголовного дела засекретили.

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Новосибирская область Алтайский край Поджог СУ СКР по Алтайскому краю
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