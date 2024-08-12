Директора «Центра водных видов» спорта оставили в СИЗО: его обвиняют в растрате и взятке

Защита просила более мягкую меру пресечения Источник: группа «Суды общей юрисдикции Новосибирской области / Vk.com











Сегодня, 12 августа, Новосибирский областной суд отказался выпускать из СИЗО директора «Центра водных видов спорта» Дмитрия Оленикова. Об этом сообщили в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».



Таким образом, в силе осталось решение о заключении Дмитрия Оленикова под стражу до 2 октября. Мужчину задержали в начале апреля. В отношении него возбуждено дело за растрату (часть 4 статьи 160 УК РФ) и получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

— Фигурант оплачивал коммунальные услуги и аренду бассейна в Центральном районе Новосибирска, при этом бассейн учреждением не использовался, а был предоставлен индивидуальному предпринимателю, осуществляющему коммерческую деятельность по оказанию услуг по занятиям детским плаванием. В результате муниципальному бюджету причинен ущерб на сумму более 6 миллионов рублей, — сообщала ранее пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.



Помимо этого, Дмитрию Оленикову инкриминируют получение взяток. По данным силовиков, за 3,5 года их сумма превысила 1,4 миллиона рублей. По мнению следствия, деньги он получал за аренду бассейна.



Ранее НГС писал, что водителя «Мерседеса», сбившего женщину в Новосибирске, оставили в СИЗО.

