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Криминал Мистер Мерседес Адвокат просил отпустить: водителя «Мерседеса», сбившего женщину в Новосибирске, оставили в СИЗО

Адвокат просил отпустить: водителя «Мерседеса», сбившего женщину в Новосибирске, оставили в СИЗО

Егору Смыслову предъявили обвинение в смертельном ДТП

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34 комментария
24-летний Егор Смыслов останется в СИЗО до 30 сентября

Адвокат водителя Mercedes, сбившего насмерть женщину на Большевистской в ночь на 31 июля, просил отпустить его из СИЗО. Суд решил не менять меру пресечения. Об этом сообщили в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» во «ВКонтакте».

В отношении Егора Смыслова возбудили уголовное дело по пунктам «б» и «в» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). От 2 августа молодому человеку избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 сентября.

— Адвокат обвиняемого просил отменить указанное постановление и избрать в отношении Егора Смыслова иную меру пресечения (залог, запрет определенных действий, домашний арест), не связанную с лишением свободы, — говорится в посте.

Областной суд изучил материалы и не стал менять меру пресечения, водитель остается в СИЗО.

Егора Смыслова обвиняют в том, что в ночь на 31 июля он насмерть сбил женщину и скрылся. Уже на следующий день машину нашли на одной из стоянок в Железнодорожном районе Новосибирска, потом задержали и 24-летнего водителя.

Как выяснил НГС, парень управлял машиной матери, накопил больше 180 штрафов и уже попадался без водительских прав. Более того, Егор Смыслов входил в ту же группу людей, что и водитель BMW, протаранившей семь машин на Красном проспекте 13 июля. Тогда НГС выяснил, что владельцы дорогих спортивных авто ездят по городским дорогам на высокой скорости, нарушают правила дорожного движения и часто передвигаются без номеров. Видео с машиной, похожей на ту, что участвовала в смертельном ДТП 31 июля, есть в одном из тематических Telegram-каналов.

Все, что известно о смертельной аварии, читайте в нашем сюжете.

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Комментарии
35
Базилеопатор Иммануил IV Манульский
12 августа 2024, 14:37
Почему только одного оставили? Их же там трое за рулём было.
Гость
12 августа 2024, 13:52
180 штрафов? Чего ждали? Надо принять закон, что после третьего штрафа - пожизненный запрет на управление авто.
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