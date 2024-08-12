Адвокат просил отпустить: водителя «Мерседеса», сбившего женщину в Новосибирске, оставили в СИЗО

24-летний Егор Смыслов останется в СИЗО до 30 сентября Источник: «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» / «ВКонтакте»











Адвокат водителя Mercedes, сбившего насмерть женщину на Большевистской в ночь на 31 июля, просил отпустить его из СИЗО. Суд решил не менять меру пресечения. Об этом сообщили в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» во «ВКонтакте».

В отношении Егора Смыслова возбудили уголовное дело по пунктам «б» и «в» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). От 2 августа молодому человеку избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 сентября.



— Адвокат обвиняемого просил отменить указанное постановление и избрать в отношении Егора Смыслова иную меру пресечения (залог, запрет определенных действий, домашний арест), не связанную с лишением свободы, — говорится в посте.

Областной суд изучил материалы и не стал менять меру пресечения, водитель остается в СИЗО.

Егора Смыслова обвиняют в том, что в ночь на 31 июля он насмерть сбил женщину и скрылся. Уже на следующий день машину нашли на одной из стоянок в Железнодорожном районе Новосибирска, потом задержали и 24-летнего водителя.

Как выяснил НГС, парень управлял машиной матери, накопил больше 180 штрафов и уже попадался без водительских прав. Более того, Егор Смыслов входил в ту же группу людей, что и водитель BMW, протаранившей семь машин на Красном проспекте 13 июля. Тогда НГС выяснил, что владельцы дорогих спортивных авто ездят по городским дорогам на высокой скорости, нарушают правила дорожного движения и часто передвигаются без номеров. Видео с машиной, похожей на ту, что участвовала в смертельном ДТП 31 июля, есть в одном из тематических Telegram-каналов.

Все, что известно о смертельной аварии, читайте в нашем сюжете.