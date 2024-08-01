«Мистер Мерседес»: что известно о водителе, который на маминой тачке за 5 миллионов насмерть сбил женщину

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НГС узнал личность подозреваемого

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33 комментария
Несмотря на отсутствие прав, 24-летний новосибирец часто пользовался машиной матери

За рулём Mercedes Benz AMG CLS 63 4Matic, который сбил насмерть женщину на Большевистской в ночь на 31 июля, был 24-летний Егор С., сообщил источник НГС. По данным собеседника, молодой человек управлял не своим автомобилем — машина принадлежит его матери.

Авария произошла в Октябрьском районе Новосибирска:. под подозрение сразу попал водитель полностью тонированной иномарки без номеров — он скрылся с места аварии. По данным прокуратуры, у 24-летнего мужчины не было водительских прав. Сам помятый Mercedes без номеров нашли накануне. Он был припаркован в гаражном комплексе Железнодорожного района. Также вчера был задержан и подозреваемый.

На сегодняшний день машина стоит около 5 миллионов рублей. Mercedes 2015 года выпуска имеет богатую историю и сменил уже пять владельцев. В 2018 году машину оформили на юридическое лицо в Приморском крае, позже автомобиль использовали в Санкт-Петербурге и Перми. Последний владелец вложил немало денег в немецкую машину — это следует из объявления на сайте Auto.ru за 2022 год.

Предыдущий владелец поработал над машиной

В марте прошлого года автомобиль оказался в Новосибирске. На сегодняшний день Mercedes зарегистрирован на 48-летнюю Милену Г. Предположительно, это и есть мать Егора С., находившегося за рулём в момент аварии. Пользуется ли Милена Г. автомобилем, установить не удалось. Корреспонденту НГС не удалось дозвониться до матери и отца подозреваемого.

С момента, когда Mercedes стал ездить по дорогам Новосибирска, собственник авто погряз в штрафах. По данным НГС, всего за машиной числится 186 штрафов почти на 240 тысяч рублей. Последнее нарушение силовики зарегистрировали всего несколько дней назад — 23 июля водителя поймали за ездой без прав. Через неделю после этого произошло смертельное ДТП.

Ни на отца, ни на мать подозреваемого не оформлено никаких компаний. У тёзки Егора С. в 2020 году появилась компания по оптовой торговле фотоаппаратами. Организация не имела выручки и закрылась через два года.

Предположительно, Егор С. входил в ту же группу людей, что водитель BMW, протаранившей семь машин на Красном проспекте 13 июля. Тогда НГС выяснил, что владельцы дорогих спортивных авто ездят по городским дорогам на высокой скорости, нарушают правила дорожного движения и часто передвигаются без номеров. Видео с машиной, похожей на ту, что участвовала в смертельном ДТП 31 июля, есть в одном из тематических Telegram-каналов.

Лихач за рулём такой же машины устраивал заезды по зимнему Новосибирску

В отношении водителя Mercedes, сбившего насмерть женщину на Большевистской, возбудили уголовное дело по пунктам «б» и «в» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель задержан, решается вопрос о мере пресечения, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Завтра суд решит вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Отметим, что на задержание водителя Mercedes ушло значительно меньше времени, чем на поимку лихача на BMW. НГС выяснил, как ловили водителя иномарки, устроившей погром на Красном проспекте.

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Комментарии
33
ПЛУТ
1 августа 2024, 16:43
Ну сделайте вы ограничения по штрафами ну допустим 10000.Как накопился долг больше машину на штраф стоянку пока все не оплатиться. Повторно изымать в доход государства и не важно кто владелец.Пусть хозяин голову греет кому машину доверяет.Все же так просто но никому не надо.А иначе как найти управу на таких законченных.
281973956
1 августа 2024, 16:39
Садите конечно.
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