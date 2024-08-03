Украли миллион и угрожали. Новосибирские силовики ворвались домой к подозреваемым — видео задержания

Компания из четырех мужчин, говорят в полиции, украла миллион, угрожая потерпевшему пистолетом Источник: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области











Новосибирские силовики задержали подозреваемых в краже миллиона и нападении. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным полиции, компания из четырех парней в мае ворвалась в квартиру потерпевшего и, угрожая пистолетом, похитили один миллион рублей. Сотрудники установили, что подозреваемые живут в Кировском районе, им от 19 до 32 лет. Силовики ворвались в квартиру одного из них, выбили кувалдой общую дверь и задержали мужчину. Поймали и остальных новосибирцев.

— В ходе обысков, проведенных по местам жительства задержанных, полицейскими обнаружено и изъято: 12 банковских карт, 12 телефонов, 3 травматических пистолета и 6 патронов калибра 9 мм, — сообщили в пресс-службе полиции.

Источник: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

Сейчас возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемых решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводится расследование.

Недавно 38-летняя жительница Новосибирска заявила в полицию Санкт-Петербурга о краже трех колец общей стоимостью в миллион рублей.

