Кто-то теперь властелин колец: у директора элитной новосибирской школы украли драгоценностей на миллион

У директора школы украли кольца с бриллиантами, топазом и еще одно — в форме леопарда Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











38-летняя жительница Новосибирска заявила в полицию Санкт-Петербурга о краже трех колец общей стоимостью в миллион рублей. По данным ИА «Агентство журналистских расследований», женщина — многодетная мать, которая руководит сетью образовательных центров. В выходные её ученики участвовали в независимом математическом чемпионате России в северной столице.



— Она приехала в Петербург в командировку, остановилась в пятизвёздочной гостинице на набережной Обводного канала и там же в сейфе держала косметичку с ювелирными изделиями. Погрузившись в дела, она недосчиталась трёх колец, которые оценила в миллион рублей, — сообщило «АЖУР».



По данным источника НГС, заявление в полицию о краже драгоценностей подано от имени Татьяны Шипулиной. Именно так зовут основательницу сети элитных школ «Эйнтшейн». При этом на сайте владелицу франшизы представляют, как Татьяну Штейн.



Согласно информации Контур.Фокус, образовательную деятельность Татьяна Шипулина ведет в качестве ИП с 2021 года. Финансовую отчетность индивидуальные предприниматели в публичную плоскость выкладывать не обязаны.

Школа «Эйнштейн» расположена в ЖК «Лазурит» на Демьяна Бедного в Новосибирске. Она имеет бессрочную лицензию на образовательную деятельность от министерства образования Новосибирской области. На своем сайте «Эйнштейн» позиционирует себя как франшизу с прибыльностью до полумиллиона рублей в месяц. Консалтинг с Татьяной Штейн по успешному открытию начальной школы (6 встреч в режиме онлайн) на сайте «Энштейна» предлагается за 250 000 рублей.

В школе «Эйнтшейн» информацию о краже украшений директора не подтверждают, но и не опровергают.



— Позиция директора: никаких комментариев по данному поводу мы давать не будем, — заявили НГС в школе «Эйнтштейн».



Ранее 9 новосибирцев пошли под суд за разбойные нападения на ювелирные магазины, похищение человека, бандитизм и другие преступления.