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Криминал Отмечала 8 Марта две недели: сибирячка простила сына, который посадил ее на цепь — что решил суд

Отмечала 8 Марта две недели: сибирячка простила сына, который посадил ее на цепь — что решил суд

Мужчина извинился перед матерью

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6 комментариев
Праздник продолжался две недели, и у мужчины не выдержали нервы

Мировой суд Ордынского района Новосибирской области прекратил уголовное дело о незаконном лишении свободы из-за примирения сторон. Житель поселка Новые Решеты Кочковского района посадил на цепь свою родную мать, но потом извинился за это. Информация об окончании разбирательства появилась сегодня в официальном паблике «Суды Новосибирской области» во «ВКонтакте».

Как установили следователи, 20 марта 2024 года Дмитрий Зайцев поссорился со своей матерью. Причиной стало то, что женщина всё еще отмечала 8 Марта и который день подряд находилась в состоянии алкогольного опьянения. Сначала сын ударил ее кулаком по ноге.

— Затем он пошел в помещение хозпостройки, взял металлическую цепь, два фрагмента, соединил их между собой металлическим замком. Зашел в дом и на кухне, где была его мать, против ее воли, обмотал цепью вокруг ее правую ногу, застегнул цепь на навесной замок, — указано в публикации. — Второй конец цепи он привязал за металлический поручень печи. После этого Зайцев вышел из дома, закрыв входную дверь на навесной замок, и ушел на работу.

Женщине удалось развязать одну из частей цепи и позвать на помощь соседку. Ее освободили, а Зайцев стал обвиняемым по уголовному делу о незаконном лишении свободы, не связанном с похищением.

В суде потерпевшая попросила прекратить дело, потому что сын перед ней извинился, и она его простила. Государственный обвинитель не возражал, и наказывать обвиняемого не стали.

Ранее НГС писал о том, как пожилые супруги заявили, что их незаконно удерживали в реабилитационном центре 200 дней. Оказалось, что за это платил их родственник — и у него были на это причины.

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Незаконное лишение свободы Примирение сторон Мировой суд
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Комментарии
6
Фродо Бэггинс
30 июля 2024, 13:45
пьющая мать - горе в семье
Гость
30 июля 2024, 13:31
Мать не просыхала две недели, и сын посадил ее на цепь. Особая духовность™
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