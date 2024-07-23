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Криминал Замначальника дептранса Новосибирска переведут под домашний арест – её обвиняют во взятке

Замначальника дептранса Новосибирска переведут под домашний арест – её обвиняют во взятке

Чиновница пробудет под домашним арестом до 12 сентября

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3 комментария
Чиновница провела в СИЗО более двух месяцев

Заместителю главы департамента транспорта мэрии Новосибирска Олесе Богомазовой изменили меру пресечения – её переведут из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщили в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» соцсети «ВКонтакте».

— Постановлением Новосибирского областного суда от 23 июля 2024 отменено постановление суда первой инстанции в отношении Олеси Богомазовой, — говорится в сообщении.

Чиновницу перевели из следственного изолятора под домашний арест с установлением определенных запретов. Мера пресечения будет действовать до 12 сентября этого года.

Олеся Богомазова была задержана 14 мая текущего года. В тот же день прокуратура и Следственный комитет сообщили о возбуждении в отношении чиновницы уголовного дела.

По версии следствия, Богомазова организовала заключение двух муниципальных контрактов между МКУ Новосибирска «Горсвет» и юридическим лицом, зная, что коммерсанты не намерены исполнять данные контракты. Таким образом, она, занимая руководящую должность, сознательно совершила действия, повлекшие незаконное расходование бюджетных средств.

Считается, что за общее покровительство по службе и незаконные действия в пользу подрядной организации с декабря 2017 года по декабрь 2019 года чиновница получила от предпринимателя взятку на общую сумму 230 тысяч рублей. 15 мая Железнодорожный районный суд заключил её на два месяца в СИЗО.

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Комментарии
3
Алле гараж
23 июля 2024, 16:31
заговорила
Гость
23 июля 2024, 16:28
Ну значит признала вину и уже сообщила все нужные следствию сведения. Теперь пусть посидит дома до суда.
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