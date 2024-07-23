Замначальника дептранса Новосибирска переведут под домашний арест – её обвиняют во взятке

Чиновница провела в СИЗО более двух месяцев Источник: Анна Скок / NGS.ru











Заместителю главы департамента транспорта мэрии Новосибирска Олесе Богомазовой изменили меру пресечения – её переведут из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщили в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» соцсети «ВКонтакте».

— Постановлением Новосибирского областного суда от 23 июля 2024 отменено постановление суда первой инстанции в отношении Олеси Богомазовой, — говорится в сообщении.



Чиновницу перевели из следственного изолятора под домашний арест с установлением определенных запретов. Мера пресечения будет действовать до 12 сентября этого года.



Олеся Богомазова была задержана 14 мая текущего года. В тот же день прокуратура и Следственный комитет сообщили о возбуждении в отношении чиновницы уголовного дела.



По версии следствия, Богомазова организовала заключение двух муниципальных контрактов между МКУ Новосибирска «Горсвет» и юридическим лицом, зная, что коммерсанты не намерены исполнять данные контракты. Таким образом, она, занимая руководящую должность, сознательно совершила действия, повлекшие незаконное расходование бюджетных средств.

