Написали от имени проректора: преподаватель Новосибирской консерватории лишилась 4 миллионов из-за мошенников

Полиция ведет розыск мошенников Источник: Новосибирская государственная консерватория, vk.com, Густаво Зырянов/NGS.RU











Преподаватель новосибирский консерватории лишилась 4,2 миллионов рублей из-за мошенников, пока гостила у мамы в Кузбассе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.



63-летняя жительница Новосибирска находилась в Кемерово, в мессенджере ей написал неизвестный с номера, в аккаунте которого было прикреплено фото проректора по научной работе новосибирской консерватории.



Неизвестный рассказал, что якобы произошел сбой в выплате зарплаты, и что с женщиной в ближайшее время свяжутся сотрудники правоохранительных органов.



Вскоре с преподавателем связался еще один неизвестный, который рассказал, что на неё якобы пытаются оформить кредит. Жительница Новосибирска стала выполнять инструкции от собеседника — под диктовку она оформила на себя заем и перечислила на счет неизвестных 4,2 миллиона рублей.



Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4. ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по ней — 10 лет лишения свободы. Сейчас полиция ищет неизвестных, которые обманули преподавателя Новосибирской консерватории.



Корреспондент НГС попытался связаться с представителями Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки, чтобы узнать детали инцидента с преподавателем, а также будет ли ей оказана поддержка со стороны учреждения. По всем известным номерам никто не взял трубки.

