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Криминал Написали от имени проректора: преподаватель Новосибирской консерватории лишилась 4 миллионов из-за мошенников

Написали от имени проректора: преподаватель Новосибирской консерватории лишилась 4 миллионов из-за мошенников

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве

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11 комментариев
Полиция ведет розыск мошенников

Преподаватель новосибирский консерватории лишилась 4,2 миллионов рублей из-за мошенников, пока гостила у мамы в Кузбассе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

63-летняя жительница Новосибирска находилась в Кемерово, в мессенджере ей написал неизвестный с номера, в аккаунте которого было прикреплено фото проректора по научной работе новосибирской консерватории.

Неизвестный рассказал, что якобы произошел сбой в выплате зарплаты, и что с женщиной в ближайшее время свяжутся сотрудники правоохранительных органов.

Вскоре с преподавателем связался еще один неизвестный, который рассказал, что на неё якобы пытаются оформить кредит. Жительница Новосибирска стала выполнять инструкции от собеседника — под диктовку она оформила на себя заем и перечислила на счет неизвестных 4,2 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4. ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по ней — 10 лет лишения свободы. Сейчас полиция ищет неизвестных, которые обманули преподавателя Новосибирской консерватории.

Корреспондент НГС попытался связаться с представителями Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки, чтобы узнать детали инцидента с преподавателем, а также будет ли ей оказана поддержка со стороны учреждения. По всем известным номерам никто не взял трубки.

Ранее неизвестные начали рассылать сообщения с фейкового аккаунта главы Коченевского района Евгения Антипова. Он имени чиновника вымогают деньги.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Кемеровская область Телефонные мошенники Новосибирская консерватория
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Комментарии
12
274502334
19 июля 2024, 18:23
Во дура... Не найдут 100%. Оказывается схема у них рабочая! Просто у нас гоняются не за теми.
Barmaleя
19 июля 2024, 18:25
Популярно в последнее время: звонки и сообщения от начальника. А насчет консерватории остается Жванецкого вспомнить. Хотя, что я ехидничаю. Меня саму в первый раз спасло только то, что мне позвонили из банка, клиентом которого я не являюсь. Правда, и четырех миллионов у меня нет... и трех... и двух... и одного... Ой-ой...
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