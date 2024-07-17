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Криминал Учитель информатики вынес из новосибирской школы 31 ноутбук и продал их

Учитель информатики вынес из новосибирской школы 31 ноутбук и продал их

Ущерб от действий превысил 700 тысяч рублей

2 693
37 комментариев
Учитель воспользовался тем, что у него есть доступ к компьютерному классу

В Кировском районном суде Новосибирска огласили приговор бывшему учителю информатики. По данным следствия, он похитил 31 ноутбук из общеобразовательной школы, где работал.

— Он признан виновным по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Суд назначил мужчине 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области 17 июля.

Из материалов дела следует, что учитель имел доступ к компьютерному классу, из которого за три месяца похитил 31 ноутбук. Он сдавал их в комиссионные магазины.

В начале июля стало известно, что трое сибиряков пойдут под суд за серию краж. По версии следствия, они похищали деньги из магазинов и офисов.

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Комментарии
39
Фродо Бэггинс
17 июля 2024, 09:33
потому что он настоящий мужчина, готовый закрабатывать обеспечивать и заботиться бабы таких любят
275239151
17 июля 2024, 09:58
Интересно, почему он думал, что не попадется?
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