НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+16°

ясная погода, без осадков

ощущается как +17

0 м/c,

штиль.

 747мм 80%
Подробнее
1 Пробки
USD 88,00
EUR 95,34

СРОЧНО

Трое новосибирцев пойдут под суд за серию краж

Дарим iPhone 15
Последние квартиры в ипотеку
Второе дело против чиновника
Репортаж с последнего Playa
Сети кофеен из других городов
Как готовить ребенка к школе
Афиша на июль
НГС в Telegram
Криминал «Ущерб более 5,3 миллиона»: трое новосибирцев пойдут под суд за серию краж — они вынесли вещи из магазинов и офисов

«Ущерб более 5,3 миллиона»: трое новосибирцев пойдут под суд за серию краж — они вынесли вещи из магазинов и офисов

Уголовные дела сибиряков направили в суд

1 007
12 комментариев
По данным следствия, новосибирцы похищали деньги и другое имущество

В Новосибирской области завершили расследование уголовных дел в отношении троих местных жителей. Им вменяется совершение серии краж и умышленное повреждение чужого имущества, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

Обвиняемыми оказались ранее судимый 27-летний житель Искитима и двое жителей поселка Рощинский в возрасте 19 и 24 лет. По версии следствия, с апреля по октябрь прошлого года сибиряки совершили 15 хищений из организаций в Искитимском, Черепановском и Маслянинском районах.

— Объектами преступных посягательств злоумышленников становились магазины, офисы и гаражи, расположенные на территории Новосибирской области, — сказано в сообщении. — В торговые, офисные и складские помещения участники группы проникали, используя подручные средства, с помощью которых производили отжим и вскрытие входных дверей и окон.

Общий ущерб достигает более 5,3 миллиона рублей

По данным следствия, новосибирцы похищали деньги и другое имущество, общий ущерб достигает более 5,3 миллиона рублей. Их деятельность пресекли сотрудники уголовного розыска регионального ГУ МВД России и межмуниципального отдела МВД России «Искитимский».

Уголовные дела направили в Искитимский районный суд для рассмотрения по существу. На период предварительного следствия двоим задержанным избирали меру пресечения в виде заключения под стражу, еще одному — подписки о невыезде.

8 июля стало известно, что в Новосибирске задержали двоих местных жителей, который подозревают в серии краж мотоциклов. Общая сумма причиненного владельцам ущерба составляет более миллиона рублей.

ПО ТЕМЕ
Уголовное дело Суд Кража Новосибирская область
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Unclе
9 июля 2024, 23:22
а бывает на 100млрд дворечик наворовал - и ниче
Гость
9 июля 2024, 23:06
И вновь излюбленные иноагентами "новости" 😡 Только посмотрите, б0льшая часть здешней писанины - это сладострастное смакование специально подбираемого негатива, криминала, бульварщины, разной дешёвки и откровенной заказухи 👎🤮
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Мало походят на идеальных супругов»: журналистка НГС о том, почему Петр и Феврония — не лучший пример семейной идиллии
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Посадить микрозелень и купить подушки: что делать в день новолуния в знаке Рака — советы астролога
Марина Шумкина
Мнение
Не хочешь — заставим: ответ депутату, который предложил закрепить законом статус «Глава семьи» за мужчиной
Екатерина Бормотова
Журналист оперативной редакции
Мнение
«Похоже на потревоженный улей»: в Турции начались погромы. Опасно ли там находиться россиянам
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Сатурн уже ретроградный: чего ждать кроме карьерного роста и новых ограничений — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Рекомендуем
Знакомства

Ксюша,37

Наталия,42

Анна,37

Олег,61

Елена,42

Анна,34

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление