«Ущерб более 5,3 миллиона»: трое новосибирцев пойдут под суд за серию краж — они вынесли вещи из магазинов и офисов

По данным следствия, новосибирцы похищали деньги и другое имущество Источник: «МВД-Медиа»/youtube











В Новосибирской области завершили расследование уголовных дел в отношении троих местных жителей. Им вменяется совершение серии краж и умышленное повреждение чужого имущества, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

Обвиняемыми оказались ранее судимый 27-летний житель Искитима и двое жителей поселка Рощинский в возрасте 19 и 24 лет. По версии следствия, с апреля по октябрь прошлого года сибиряки совершили 15 хищений из организаций в Искитимском, Черепановском и Маслянинском районах.



— Объектами преступных посягательств злоумышленников становились магазины, офисы и гаражи, расположенные на территории Новосибирской области, — сказано в сообщении. — В торговые, офисные и складские помещения участники группы проникали, используя подручные средства, с помощью которых производили отжим и вскрытие входных дверей и окон.

Общий ущерб достигает более 5,3 миллиона рублей Источник: «МВД-Медиа»/youtube











По данным следствия, новосибирцы похищали деньги и другое имущество, общий ущерб достигает более 5,3 миллиона рублей. Их деятельность пресекли сотрудники уголовного розыска регионального ГУ МВД России и межмуниципального отдела МВД России «Искитимский».



Уголовные дела направили в Искитимский районный суд для рассмотрения по существу. На период предварительного следствия двоим задержанным избирали меру пресечения в виде заключения под стражу, еще одному — подписки о невыезде.

