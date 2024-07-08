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Криминал Выкатывали с парковок: двое новосибирцев попались на серии краж мотоциклов — ущерб превысил миллион

Выкатывали с парковок: двое новосибирцев попались на серии краж мотоциклов — ущерб превысил миллион

Подозреваемыми оказались молодые люди 18 и 20 лет

1 065
10 комментариев
Возбуждены уголовные дела

В Новосибирске задержали двоих местных жителей, которых подозревают в серии краж. Полицейские установили причастность сибиряков к хищению восьми мотоциклов, сообщили на сайте «МВД-Медиа».

Задержанными оказались двое местных жителей в возрасте 18 и 20 лет, старший из которых ранее привлекался к уголовной ответственности. Как установила полиция, в мае и июне сибиряки ночью обходили дворы домов и искали мотоциклы. Затем они вручную выкатывали транспорт с парковок и похищали.

Общая сумма причиненного владельцам ущерба составляет более миллиона рублей

— В дальнейшем подельники продавали краденые байки через объявления в сети Интернет, а вырученные денежные средства делили между собой и тратили на личные нужды, — сказано в сообщении.

Сейчас полицейские установили причастность подозреваемых к хищению восьми мотоциклов, общая сумма причиненного владельцам ущерба составляет более миллиона рублей. Вместе с тем уточняется, что один из подготовленных для продажи мотоциклов полицейские забрали и вернули заявителю — местонахождение остальных устанавливается.

Сотрудники ведомства возбудили уголовные дела по ч. 2 и 3 ст. 158 УК РФ (кража). По информации полицейских, одному из подозреваемых избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, другого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Несколько дней назад в Краснодарском крае задержали новосибирца за кражу двух сноубордов. Сумма ущерба составила порядка 45 тысяч рублей.

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Кража Уголовное дело Полиция Новосибирск
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Комментарии
11
Коляныч 2.0
8 июля 2024, 20:50
Каллас каллом мажет стены...
Гость
8 июля 2024, 20:59
А как продавали???? Краденые же и без доков.
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