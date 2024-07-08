Выкатывали с парковок: двое новосибирцев попались на серии краж мотоциклов — ущерб превысил миллион

Возбуждены уголовные дела Источник: «МВД-Медиа»/YouTube.com











В Новосибирске задержали двоих местных жителей, которых подозревают в серии краж. Полицейские установили причастность сибиряков к хищению восьми мотоциклов, сообщили на сайте «МВД-Медиа».



Задержанными оказались двое местных жителей в возрасте 18 и 20 лет, старший из которых ранее привлекался к уголовной ответственности. Как установила полиция, в мае и июне сибиряки ночью обходили дворы домов и искали мотоциклы. Затем они вручную выкатывали транспорт с парковок и похищали.



Общая сумма причиненного владельцам ущерба составляет более миллиона рублей Источник: «МВД-Медиа»/YouTube.com

— В дальнейшем подельники продавали краденые байки через объявления в сети Интернет, а вырученные денежные средства делили между собой и тратили на личные нужды, — сказано в сообщении.



Сейчас полицейские установили причастность подозреваемых к хищению восьми мотоциклов, общая сумма причиненного владельцам ущерба составляет более миллиона рублей. Вместе с тем уточняется, что один из подготовленных для продажи мотоциклов полицейские забрали и вернули заявителю — местонахождение остальных устанавливается.



Сотрудники ведомства возбудили уголовные дела по ч. 2 и 3 ст. 158 УК РФ (кража). По информации полицейских, одному из подозреваемых избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, другого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

