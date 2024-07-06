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Криминал Шел мимо и забрал: новосибирца задержали на Красной поляне за кражу двух сноубордов

Шел мимо и забрал: новосибирца задержали на Красной поляне за кражу двух сноубордов

Мужчине грозит до 2 лет тюрьмы

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5 комментариев
Похищенные сноуборды вернули владельцу

Жителя Новосибирска задержали в поселке Красная Поляна в Краснодарском крае за кражу двух сноубордов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел 5 июля. В полицию обратился местный житель, который рассказал о краже двух сноубордов с территории гостевого дома. Сумма ущерба составила порядка 45 тысяч рублей. Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и установили причастного краже. Им оказался 31-летний житель Новосибирска.

— Он беспрепятственно зашел на территорию домовладения, похитил чужое имущество и ушел, — рассказали в полиции.

Новосибирца задержали, по место его временного пребывания также были найдены похищенные сноуборды. Их вернули владельцу.

Теперь 31-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье о краже (ч.1 ст.158 УК РФ). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

В конце мая в Сочи задержали жительницу Новосибирска, которая вместе с подельником ограбила 18-летнего парня. Пара выслеживала свою жертву несколько часов.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Краснодарский край Кража МВД
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Комментарии
7
По Локоть
6 июля 2024, 21:30
гордость области,
Гость
6 июля 2024, 21:29
Уже подписал контракт?
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