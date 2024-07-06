Шел мимо и забрал: новосибирца задержали на Красной поляне за кражу двух сноубордов

Похищенные сноуборды вернули владельцу Источник: Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю











Жителя Новосибирска задержали в поселке Красная Поляна в Краснодарском крае за кражу двух сноубордов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.



Инцидент произошел 5 июля. В полицию обратился местный житель, который рассказал о краже двух сноубордов с территории гостевого дома. Сумма ущерба составила порядка 45 тысяч рублей. Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и установили причастного краже. Им оказался 31-летний житель Новосибирска.



— Он беспрепятственно зашел на территорию домовладения, похитил чужое имущество и ушел, — рассказали в полиции.



Новосибирца задержали, по место его временного пребывания также были найдены похищенные сноуборды. Их вернули владельцу.



Теперь 31-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье о краже (ч.1 ст.158 УК РФ). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

