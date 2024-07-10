Экс-чиновник мэрии Новосибирска попал под следствие — его обвиняют в превышении полномочий

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника мэрии. Как сообщил источник НГС в правоохранительных органах, под следствие попал Владимир Ткаченко. Экс-замначальника городского департамента энергетики и ЖКХ — начальника управления капитального ремонта жилищного фонда мэрии Новосибирска доставили на допрос в Следственный комитет.
По данным регионального СК, на Ткаченко возбуждено уголовное дело по статьям п. «е» ч. 3 ст. 286 УК России «Превышение должностных полномочий» и ст. 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».
— Подозреваемый в период с сентября 2023-го по январь 2024 года незаконно осуществлял коммерческую деятельность, являясь руководителем юридического лица, где формальным директором числился его родственник, — пояснили в СК.
Следователи устанавливают все обстоятельства этого преступления.
Ранее суд арестовал генерального директора АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александра Зырянова.