НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+26°

облачно, без осадков

ощущается как +26

2 м/c,

зап.

 747мм 40%
Подробнее
6 Пробки
USD 88,00
EUR 95,34

СРОЧНО

Экс-чиновник мэрии попал под следствие

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Судят бывшего полицейского
Топовые летники Новосибирска
Сибирячка с бионической рукой
Как в городе (не) строят метро
Афиша на июль
Второе дело против чиновника
Репортаж с последнего Playa
НГС в Telegram
Криминал Экс-чиновник мэрии Новосибирска попал под следствие — его обвиняют в превышении полномочий

Экс-чиновник мэрии Новосибирска попал под следствие — его обвиняют в превышении полномочий

Он был замначальника городского департамента энергетики и ЖКХ

1 867
7 комментариев
По версии следователей, Ткаченко незаконно осуществлял коммерческую деятельность

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника мэрии. Как сообщил источник НГС в правоохранительных органах, под следствие попал Владимир Ткаченко. Экс-замначальника городского департамента энергетики и ЖКХ — начальника управления капитального ремонта жилищного фонда мэрии Новосибирска доставили на допрос в Следственный комитет.

По данным регионального СК, на Ткаченко возбуждено уголовное дело по статьям п. «е» ч. 3 ст. 286 УК России «Превышение должностных полномочий» и ст. 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».

— Подозреваемый в период с сентября 2023-го по январь 2024 года незаконно осуществлял коммерческую деятельность, являясь руководителем юридического лица, где формальным директором числился его родственник, — пояснили в СК.

Следователи устанавливают все обстоятельства этого преступления.

Ранее суд арестовал генерального директора АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александра Зырянова.

ПО ТЕМЕ
Следователи СК Новосибирск Мэрия
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
274444392
10 июля 2024, 18:50
Там любого можно прищучивать, не ошибёшься, все помазаны.
трям-брям
10 июля 2024, 19:00
А я уж подумал, что "снежного ангела" прикрыли...
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Падали в обморок от духоты и часами ждали трамвай». Правдивая колонка футбольного фаната из России о чемпионате Европы в Германии
Георгий Романов
Мнение
«Мало походят на идеальных супругов»: журналистка НГС о том, почему Петр и Феврония — не лучший пример семейной идиллии
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Слоны ходят по дорогам, папайя стоит 150 рублей. Россиянка провела отпуск на Шри-Ланке — сколько это стоит
Алена Болотова
директор по продажам 72.RU
Мнение
«Меня хватило на полгода, а потом возненавидела людей». Как я заработала на недвижимости тревожность вместо миллионов
Алиса Князева
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Мнение
Четыре знака Зодиака почувствуют особое влияние от перехода Марса в Тельца: советы астролога
Юлия Тарантина
Рекомендуем
Знакомства

Мария,43

Светлана,44

AlexLove,44

Андрей Нагаев,58

Ксюша,37

Наталия,42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление