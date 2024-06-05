«Моя репутация была безупречной»: что известно о коррупционном квартете Зырянова — коротко и в одном видео

4 июня по решению суда руководителя АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александра Зырянова отправили в следственный изолятор. Меру пресечения также выбрали трем его предполагаемым подельникам. НГС собрал в коротком видео то, что известно об этом деле.
Уголовное дело в отношении Зырянова возбуждено по коррупционной статье УК РФ «Получение взятки». По данным следствия, на посту руководителя АО «Корпорация развития Новосибирской области» (бывшее «Агентство инвестиционного развития») обвиняемый получил денежное вознаграждение от предпринимателей за заключение с ними договора подряда.
Предполагаемый подельник Зырянова, директор АО «Управляющая компания Промышленно-логистический парк» Александр Гоманов, по решению суда на время следствия будет находиться под домашним арестом.
Руководитель ООО «Технострой-Нск» Рамиль Муслимов будет находиться под домашним арестом, возглавляющему ООО «Стройтех» Артему Муслимову назначили запрет определенных действий. Их подозревают в передаче взятки в 9,5 миллионов Зырянову и Гоманову в обмен на получение выгодных подрядов вне конкурса на сумму 60 миллионов.
Преступление было выявлено оперативными сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области. 3 июня на рабочем месте Александра Зырянова прошли обыски. Суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 2 августа 2024 года.
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