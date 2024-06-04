НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+11°

пасмурно, без осадков

ощущается как +8

4 м/c,

сев.

 749мм 68%
Подробнее
6 Пробки
USD 89,38
EUR 96,87
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Александра Зырянова отправили на два месяца в СИЗО

Инсайды от Валерии
Лето с пользой
Что значат посадки випов
Необычные дома Новосибирска
Кто живет в 115-летнем доме
Как не пропустить отпуск
Как отжигают The Hatters
Живут рядом с убийцами
Лучшие события июня
НГС в Telegram
Криминал Дело Зырянова «Продвижение протеже»: суд отправил главу Корпорации развития Новосибирской области в СИЗО — что он сказал журналистам

«Продвижение протеже»: суд отправил главу Корпорации развития Новосибирской области в СИЗО — что он сказал журналистам

Александра Зырянова арестовали почти на два месяца

4 577
25 комментариев
Александра Зарянова обвиняют в получении взятки

Руководителю АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александру Зырянову сегодня, 4 июня, выбрали меру пресечения на время расследования дела о взятках. Заельцовский районный суд отправил обвиняемого в СИЗО на 1 месяц и 30 суток, то есть до 2 августа 2024 года.

Главу Корпорации развития обвиняют в получении взятки на 9,5 миллиона в виде различных услуг. По версии следствия, мужчина действовал вместе с председателем совета директоров Промышленно-логистического парка Александром Гомановым. В обмен на взятки руководители компании Артем Муслимов и Рамиль Муслимов получили госконтракты на 64 миллиона рублей в обход конкурса или в приоритетном порядке.

Во время заседания Александр Зырянов заявил, что не признаёт вину. Он считает, что уголовное дело имеет заказной характер.

— С ноября месяца мне намекали, что неплохо бы покинуть свою должность, потому что один из руководителей области заинтересован в продвижении своего протеже, — заявил журналистам глава Корпорации развития Новосибирской области.

Рамиль Муслимов возглавляет компанию ООО «Техстрой-НСК», по данным официального портала госзакупок, указано, что «Технострой» заключил два контракта с Промышленно-логистическим парком. Первый — в 2021 году на строительство системы водоснабжения и канализации для подключения резидентов ПЛП «Южный». Сумма составила около 227 миллионов рублей. Второй контракт подписали на аналогичные работы, цена составила 66 миллионов рублей. По итогам минувшего года выручка «Техстрой-НСК» составила 278 миллионов рублей, чистая прибыль — 3,6 миллиона рублей.

«Стройтехом» руководит Артем Рамильевич Муслимов. Компания зарегистрирована в 2014 году, основной вид работ — аренда и управление недвижимостью. В 2023 году выручка составила 29 миллионов рублей, чистая прибыль — 5,7 миллиона рублей. Сведениями о заключенных госконтрактах сервис «Контур.Закупки» не располагает.

Вместе с Александром Заряновым сегодня в Заельцовский районный суд привезли предполагаемого подельника Зарянова — Александра Гоманова (председатель совета директоров АО «Управляющая компания Промышленно-логистический парк») — подозревают в получении незаконного вознаграждения в 9,5 миллиона от двоих коммерсантов, Артема и Рамиля Муслимова. Об избрании меры пресечения сразу нескольким обвиняемым NGS.RU рассказывает в онлайн-трансляции.

Ранее НГС подробно разбирался, в чем следователи заподозрили четверых фигурантов дела, и вспоминал, чем известен Александр Зырянов.

ПО ТЕМЕ
Суд Новосибирск Коррупция Мера пресечения
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Получить права или пройти обучение: три знака Зодиака почувствуют влияние июньского новолуния — советы на этот день
Елена Коржаневская
Мнение
Пляжи, веломаршруты и европейские городки. Журналист рассказала, чем заняться в Калининграде и области
Серафима Путиева
Мнение
Ракам — раздавать долги, Весам — ждать сюрпризов: каким будет лето для всех знаков Зодиака
Марина Шумкина
Рекомендуем
Знакомства

TRANZIT,  40

Валера Кондратов,  61

Павел,  32

Akella41,  41

Slava,  34

Alina,  39

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

20 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

аренда парикмахерского кресла

14 500 ₽

Добавить объявление