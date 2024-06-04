«Продвижение протеже»: суд отправил главу Корпорации развития Новосибирской области в СИЗО — что он сказал журналистам

Александра Зарянова обвиняют в получении взятки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Руководителю АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александру Зырянову сегодня, 4 июня, выбрали меру пресечения на время расследования дела о взятках. Заельцовский районный суд отправил обвиняемого в СИЗО на 1 месяц и 30 суток, то есть до 2 августа 2024 года.

Главу Корпорации развития обвиняют в получении взятки на 9,5 миллиона в виде различных услуг. По версии следствия, мужчина действовал вместе с председателем совета директоров Промышленно-логистического парка Александром Гомановым. В обмен на взятки руководители компании Артем Муслимов и Рамиль Муслимов получили госконтракты на 64 миллиона рублей в обход конкурса или в приоритетном порядке.

Во время заседания Александр Зырянов заявил, что не признаёт вину. Он считает, что уголовное дело имеет заказной характер.



— С ноября месяца мне намекали, что неплохо бы покинуть свою должность, потому что один из руководителей области заинтересован в продвижении своего протеже, — заявил журналистам глава Корпорации развития Новосибирской области.



Рамиль Муслимов возглавляет компанию ООО «Техстрой-НСК», по данным официального портала госзакупок, указано, что «Технострой» заключил два контракта с Промышленно-логистическим парком. Первый — в 2021 году на строительство системы водоснабжения и канализации для подключения резидентов ПЛП «Южный». Сумма составила около 227 миллионов рублей. Второй контракт подписали на аналогичные работы, цена составила 66 миллионов рублей. По итогам минувшего года выручка «Техстрой-НСК» составила 278 миллионов рублей, чистая прибыль — 3,6 миллиона рублей.

«Стройтехом» руководит Артем Рамильевич Муслимов. Компания зарегистрирована в 2014 году, основной вид работ — аренда и управление недвижимостью. В 2023 году выручка составила 29 миллионов рублей, чистая прибыль — 5,7 миллиона рублей. Сведениями о заключенных госконтрактах сервис «Контур.Закупки» не располагает.

Вместе с Александром Заряновым сегодня в Заельцовский районный суд привезли предполагаемого подельника Зарянова — Александра Гоманова (председатель совета директоров АО «Управляющая компания Промышленно-логистический парк») — подозревают в получении незаконного вознаграждения в 9,5 миллиона от двоих коммерсантов, Артема и Рамиля Муслимова. Об избрании меры пресечения сразу нескольким обвиняемым NGS.RU рассказывает в онлайн-трансляции.