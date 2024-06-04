Сеанс одновременной посадки: в суд привезли Александра Зырянова и трех его подельников — следим за арестами

В свою очередь защитники Александра Зырянова просят отправить его под домашний арест. Сам он тоже попросил не сажать его за решетку, ведь сбегать он не собирается.

- Никуда скрываться я не собираюсь, ни на кого воздействовать я не собираюсь, загранпаспорт у меня изъят, - заявил он в суде. - Я проживаю вместе с 78-летней мамой после двух инсультов, и мне не хотелось бы ей еще добавлять проблем. Поэтому моя позиция такая: я ни на что влиять не собираюсь, хочу, чтобы вы там разобрались, и моя репутация осталась [такой же] безупречной, как была до этого.