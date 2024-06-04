Сеанс одновременной посадки: в суд привезли Александра Зырянова и трех его подельников — следим за арестами

В Заельцовский районный суд Новосибирска 4 июня одновременно доставили четверых обвиняемых по громкому коррупционному делу о многомиллионных взятках. Руководителя АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александра Зырянова и его предполагаемого подельника Александра Гоманова (председатель совета директоров АО «Управляющая компания Промышленно-логистический парк») подозревают в получении незаконного вознаграждения на 9,5 миллиона от двоих коммерсантов, Артема и Рамиля Муслимова.
В свою очередь защитники Александра Зырянова просят отправить его под домашний арест. Сам он тоже попросил не сажать его за решетку, ведь сбегать он не собирается.
- Никуда скрываться я не собираюсь, ни на кого воздействовать я не собираюсь, загранпаспорт у меня изъят, - заявил он в суде. - Я проживаю вместе с 78-летней мамой после двух инсультов, и мне не хотелось бы ей еще добавлять проблем. Поэтому моя позиция такая: я ни на что влиять не собираюсь, хочу, чтобы вы там разобрались, и моя репутация осталась [такой же] безупречной, как была до этого.
Следователь попросил отправить Александра Зырянова в СИЗО
Согласно озвученным в ходе процесса материалам дела, Александр Зырянов действовал в интересах повышения уровня собственной популярности. Отец и сын Муслимовы проплатили публикации в СМИ о Зырянове на сумму более 9 миллионов рублей, передает из зала суда Павел Тиунов.
- Взамен Муслимовы получили заключение контрактов на сумму более 64 миллиона рублей вне конкурсной процедуры, - процитировал материалы Павел.
Следователь по особо важным делам попросил отправить обвиняемого в СИЗО до 2 августа 2024 года.
Кстати, это все тот же следователь Тарасов, он ходит из процесса в процесс.
Александр Зырянов считает, что его "заказали"
Александр Зырянов заявил, что не признает вину. Он считает, что уголовное дело имеет заказной характер.
- С ноября месяца мне намекали, что неплохо бы покинуть свою должность, потому что один из руководителей области заинтересован в продвижении от области своего протеже, - заявил журналистам глава Корпорации развития Новосибирской области.
Тем временем заседание началось.
Об аресте бизнесмена Артема Муслимова ходатайствует следователь Тарасов. Именно он разбирается в уголовном деле о хищении 38 миллионов на стройке детсада. В ходе заседания он не раскрыл подробности коррупционных связей Муслимова, Зырянова и Гоманова, заметив, что тот дал взятку "за определенные действия".
Как передает из зала суда криминальный журналит НГС Павел Тиунов, бизнесмен с обвинениями не спорит, но надеется, что дома его не запрут:
- Муслимов хочет более мягкую меру потому что ему надо заниматься бизнесом. Причастность к преступлению не отрицает и готов внести залог, - рессказал Павел Тиунов. - По словам адвоката, коммерсант дал явку с повинной и активно помогает следствию.
Тем временем большая часть журналистов в коридоре суда ждет самого известного из фигурантов уголовного дела о крупной взятке: главу Корпорации развития Новосибирской области Александра Зырянова. НГС узнал, чем он известен.