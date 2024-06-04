НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+11°

пасмурно, без осадков

ощущается как +8

4 м/c,

сев.

 747мм 79%
Подробнее
4 Пробки
USD 89,38
EUR 96,87
Реклама

СРОЧНО

Главу «Корпорации развития» привели в зал суда

Инсайды от Валерии
Лето с пользой
Что значат посадки випов
Необычные дома Новосибирска
Кто живет в 115-летнем доме
Как не пропустить отпуск
Как отжигают The Hatters
Живут рядом с убийцами
Лучшие события июня
НГС в Telegram
Криминал Дело Витухина Дело Зырянова онлайн-трансляция Сеанс одновременной посадки: в суд привезли Александра Зырянова и трех его подельников — следим за арестами

Сеанс одновременной посадки: в суд привезли Александра Зырянова и трех его подельников — следим за арестами

Избирать меру пресечения чиновникам и коммерсантам будут двое судей

5 552
24 комментария

В Заельцовский районный суд Новосибирска 4 июня одновременно доставили четверых обвиняемых по громкому коррупционному делу о многомиллионных взятках. Руководителя АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александра Зырянова и его предполагаемого подельника Александра Гоманова (председатель совета директоров АО «Управляющая компания Промышленно-логистический парк») подозревают в получении незаконного вознаграждения на 9,5 миллиона от двоих коммерсантов, Артема и Рамиля Муслимова.

Перед заседанием Александр Зырянов поговорил с журналистами. Мы собрали видео об этом.

Сторона защиты рассчитывает на домашний арест

В свою очередь защитники Александра Зырянова просят отправить его под домашний арест. Сам он тоже попросил не сажать его за решетку, ведь сбегать он не собирается.

- Никуда скрываться я не собираюсь, ни на кого воздействовать я не собираюсь, загранпаспорт у меня изъят, - заявил он в суде. - Я проживаю вместе с 78-летней мамой после двух инсультов, и мне не хотелось бы ей еще добавлять проблем. Поэтому моя позиция такая: я ни на что влиять не собираюсь, хочу, чтобы вы там разобрались, и моя репутация осталась [такой же] безупречной, как была до этого.

Следователь попросил отправить Александра Зырянова в СИЗО

По данным следствия, глава Корпорации развития Новосибирской области заказывал о себе хвалебные материалы

Согласно озвученным в ходе процесса материалам дела, Александр Зырянов действовал в интересах повышения уровня собственной популярности. Отец и сын Муслимовы проплатили публикации в СМИ о Зырянове на сумму более 9 миллионов рублей, передает из зала суда Павел Тиунов.

- Взамен Муслимовы получили заключение контрактов на сумму более 64 миллиона рублей вне конкурсной процедуры, - процитировал материалы Павел.

Следователь по особо важным делам попросил отправить обвиняемого в СИЗО до 2 августа 2024 года.

Кстати, это все тот же следователь Тарасов, он ходит из процесса в процесс.

Александр Зырянов считает, что его "заказали"

Александр Зырянов не признает вину

Александр Зырянов заявил, что не признает вину. Он считает, что уголовное дело имеет заказной характер.

- С ноября месяца мне намекали, что неплохо бы покинуть свою должность, потому что один из руководителей области заинтересован в продвижении от области своего протеже, - заявил журналистам глава Корпорации развития Новосибирской области.

Он рассказал, кого винит в своем задержании, журналистам

Тем временем заседание началось.

Об аресте бизнесмена Артема Муслимова ходатайствует следователь Тарасов. Именно он разбирается в уголовном деле о хищении 38 миллионов на стройке детсада. В ходе заседания он не раскрыл подробности коррупционных связей Муслимова, Зырянова и Гоманова, заметив, что тот дал взятку "за определенные действия".

В зал заседаний завели и Александра Зырянова. Журналистов в зал заседаний не пустили.

Александр Зырянов поздоровался с журналистами
Его обвтиняют в получении взяток
Артем Муслимов дал явку с повинной

Как передает из зала суда криминальный журналит НГС Павел Тиунов, бизнесмен с обвинениями не спорит, но надеется, что дома его не запрут:

- Муслимов хочет более мягкую меру потому что ему надо заниматься бизнесом. Причастность к преступлению не отрицает и готов внести залог, - рессказал Павел Тиунов. - По словам адвоката, коммерсант дал явку с повинной и активно помогает следствию.

Тем временем большая часть журналистов в коридоре суда ждет самого известного из фигурантов уголовного дела о крупной взятке: главу Корпорации развития Новосибирской области Александра Зырянова. НГС узнал, чем он известен.

Журналисты ждут начала заседаний
Включите поддержку JavaScript в браузере
Мы очень хотим показать больше новостей, но у Вас отключен JavaScript
ПО ТЕМЕ
Коррупция Превышение должностных полномочий Взятка Заельцовский районный суд
Лайк
LIKE5
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Получить права или пройти обучение: три знака Зодиака почувствуют влияние июньского новолуния — советы на этот день
Елена Коржаневская
Мнение
Пляжи, веломаршруты и европейские городки. Журналист рассказала, чем заняться в Калининграде и области
Серафима Путиева
Мнение
Ракам — раздавать долги, Весам — ждать сюрпризов: каким будет лето для всех знаков Зодиака
Марина Шумкина
Рекомендуем
Знакомства

Павел,  32

Akella41,  41

Slava,  34

Alina,  39

Сергей,  54

Каталена,  55

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

20 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

аренда парикмахерского кресла

14 500 ₽

Добавить объявление