Громко кричал, а затем резко затих: мужчина сорвался с крыши на Кошурнкиова — следователи возбудили уголовное дело

Рабочий погиб на месте Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело по факту гибели кровельщика, который ремонтировал крышу дома на улице Кошурникова.



— Работник находился на кровле здания в непосредственной близости от края крыши, где произошло его падение с высоты 18-го этажа. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, — сообщили в СК.



Как уточнили следователи, мужчина скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее смерть человека». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



По словам очевидцев, сначала жители дома услышали громкий мужской крик, который быстро затих. Уже после этого под окнами обнаружили тело погибшего.