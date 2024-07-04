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Криминал Громко кричал, а затем резко затих: мужчина сорвался с крыши на Кошурнкиова — следователи возбудили уголовное дело

Громко кричал, а затем резко затих: мужчина сорвался с крыши на Кошурнкиова — следователи возбудили уголовное дело

По данным СК, сибиряк ремонтировал кровлю

1 764
18 комментариев
Рабочий погиб на месте

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело по факту гибели кровельщика, который ремонтировал крышу дома на улице Кошурникова.

— Работник находился на кровле здания в непосредственной близости от края крыши, где произошло его падение с высоты 18-го этажа. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, — сообщили в СК.

Как уточнили следователи, мужчина скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее смерть человека». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По словам очевидцев, сначала жители дома услышали громкий мужской крик, который быстро затих. Уже после этого под окнами обнаружили тело погибшего.

Если вы стали очевидцем происшествия, расскажите редакции НГС.
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Ранее у дома на улице Твардовского в Первомайском районе Новосибирска обнаружили тело мужчины.

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Комментарии
18
Татьяна 53
4 июля 2024, 19:19
Эта новость уже была, только на улице Кошурникова
sibirkisa
4 июля 2024, 19:44
"Громко кричал, а затем резко затих: мужчина сорвался с крыши на Кошурнкиова — следователи возбудили уголовное дело" (с) - так как всё-таки улица происшествия называется?
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