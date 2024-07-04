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Происшествия «Мыл окна без страховки»: мужчина выпал из 18-этажки на «Золотой Ниве»

«Мыл окна без страховки»: мужчина выпал из 18-этажки на «Золотой Ниве»

Выжил мужчина или нет, пока неизвестно

5 927
43 комментария
Устанавливаются обстоятельства случившегося

4 июля на улице Кошурникова, 29/5 в Новосибирске мужчина упал с высоты — очевидцы сообщают, что он мыл окна. В пресс-службе ГУ МВД региона НГС рассказали, что после случившегося полиция начала проверку.

— В отдел № 5 «Дзержинский» поступало сообщение. На место выехали сотрудники полиции. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства, — уточнили в министерстве.

Как отмечают в МВД, пока неизвестно, выжил ли мужчина. Telegram-канал «Новосибирск с огоньком» пишет, что упавший кричал.

— Мужчина мыл окна, работал без страховки. Очевидцы сказали, что кричал очень сильно и потом замолчал, — передает Telegram-канал.

Если вы стали очевидцем происшествия, расскажите редакции НГС.
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Комментарии
43
236800481
4 июля 2024, 14:07
Он выжить не мог,в принципе.. на шаг вперёд смотреть нужно..
Aнгличанка Гадит
4 июля 2024, 14:14
Смотря с какого этажа падал, если с первого или со второго, то мог и выжить. Или даже с третьего.
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