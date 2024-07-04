«Мыл окна без страховки»: мужчина выпал из 18-этажки на «Золотой Ниве»

Устанавливаются обстоятельства случившегося Источник: «Новосибирск с огоньком» / Telegram











4 июля на улице Кошурникова, 29/5 в Новосибирске мужчина упал с высоты — очевидцы сообщают, что он мыл окна. В пресс-службе ГУ МВД региона НГС рассказали, что после случившегося полиция начала проверку.



— В отдел № 5 «Дзержинский» поступало сообщение. На место выехали сотрудники полиции. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства, — уточнили в министерстве.



Как отмечают в МВД, пока неизвестно, выжил ли мужчина. Telegram-канал «Новосибирск с огоньком» пишет, что упавший кричал.



— Мужчина мыл окна, работал без страховки. Очевидцы сказали, что кричал очень сильно и потом замолчал, — передает Telegram-канал.