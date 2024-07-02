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Криминал «Чикатило» из Подмосковья отправился на СВО и может выйти на свободу — как он расправлялся с жертвами

«Чикатило» из Подмосковья отправился на СВО и может выйти на свободу — как он расправлялся с жертвами

В одном видео рассказываем историю серийного убийцы Юрия Гриценко

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47 комментариев

В 2002 году серийного маньяка Юрия Гриценко, которого журналисты окрестили «зеленоградским Чикатило», суд приговорил к 22 годам лишения свободы и отправил отбывать наказание в мордовскую колонию. В конце 90-х — начале нулевых Юрий Гриценко совершил серию нападений на женщин в Московской области. Не досидел срок и отправился на СВО, чтобы заработать денег для жизни на свободе.

Бывший милиционер и отец двоих детей подкарауливал в парках незнакомок, подходил со спины. А после со всей силы ударял по голове молотком. Окровавленные тела жертв друг за другом доставляли в областные больницы. Поначалу даже сложно было установить личность — настолько были изуродованы лица.

Историю «зеленоградского Чикатило», который наслаждался глухим звуком удара молотка и ненавидел женщин — смотрите в отдельном видео, которое опубликовано чуть выше.

Первое убийство Юрий Гриценко совершил в 1993 году, когда в его семейной жизни не ладилось с женой, он заплатил проститутке за вечер с ним. В какой-то момент ему показалось, что «новая подруга» захотела его обокрасть. Тогда он схватился за сковородку и до смерти забил девушку.

За первое убийство Гриценко получил девять лет лишения свободы. Но вышел на полтора года раньше по УДО. А потом продолжил нападать и убивать. На счету у «зеленоградского Чикатило» пять жертв. Пять женщин, которые больше никогда не заговорят и не расскажут, что с ними произошло в день трагедии.

— Он мне во время допроса говорил, что читал [в газетах] про себя это всё. Но остановиться не мог. Когда читал, дал себе слово, что «делать так больше не буду». Но прошло 2–3 месяца, и он опять совершил то же самое, — говорил в документальном цикле «Документальный детектив» Давид Оганян, следователь по особо важным делам прокуратуры Москвы.

Летом 2024 года зеленоградский маньяк должен был выйти на свободу. Но за то время, что он провел в колонии, из близких никого не осталось в живых, как и квартиры в Зеленограде, где он жил. В сентябре прошлого года Гриценко попросил отправить его на СВО, чтобы заработать денег.

Серийного убийцу не взяли в отряд «Шторм Z» из-за состояния здоровья, но сейчас он служит в санитарно-эвакуационном взводе, писал SHOT. Гриценко может вернуться на свободу после окончания спецоперации.

ПО ТЕМЕ
Маньяк Криминал Убийства Уголовное дело Андрей Чикатило
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Комментарии
47
Yumare
2 июля 2024, 20:33
Какие гуманные у нас законы! Разрешили Гриценко заниматься любимым делом...
жму 200
2 июля 2024, 19:53
🤣🤣🤣 когда закончится этот зоопарк, походу никогда 🤣🤣🤣
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