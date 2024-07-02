«Чикатило» из Подмосковья отправился на СВО и может выйти на свободу — как он расправлялся с жертвами

Источник: Елена Вахрушева / Городские порталы

В 2002 году серийного маньяка Юрия Гриценко, которого журналисты окрестили «зеленоградским Чикатило», суд приговорил к 22 годам лишения свободы и отправил отбывать наказание в мордовскую колонию. В конце 90-х — начале нулевых Юрий Гриценко совершил серию нападений на женщин в Московской области. Не досидел срок и отправился на СВО, чтобы заработать денег для жизни на свободе.

Бывший милиционер и отец двоих детей подкарауливал в парках незнакомок, подходил со спины. А после со всей силы ударял по голове молотком. Окровавленные тела жертв друг за другом доставляли в областные больницы. Поначалу даже сложно было установить личность — настолько были изуродованы лица.

Историю «зеленоградского Чикатило», который наслаждался глухим звуком удара молотка и ненавидел женщин — смотрите в отдельном видео, которое опубликовано чуть выше.



Первое убийство Юрий Гриценко совершил в 1993 году, когда в его семейной жизни не ладилось с женой, он заплатил проститутке за вечер с ним. В какой-то момент ему показалось, что «новая подруга» захотела его обокрасть. Тогда он схватился за сковородку и до смерти забил девушку.

За первое убийство Гриценко получил девять лет лишения свободы. Но вышел на полтора года раньше по УДО. А потом продолжил нападать и убивать. На счету у «зеленоградского Чикатило» пять жертв. Пять женщин, которые больше никогда не заговорят и не расскажут, что с ними произошло в день трагедии.

— Он мне во время допроса говорил, что читал [в газетах] про себя это всё. Но остановиться не мог. Когда читал, дал себе слово, что «делать так больше не буду». Но прошло 2–3 месяца, и он опять совершил то же самое, — говорил в документальном цикле «Документальный детектив» Давид Оганян, следователь по особо важным делам прокуратуры Москвы.



Летом 2024 года зеленоградский маньяк должен был выйти на свободу. Но за то время, что он провел в колонии, из близких никого не осталось в живых, как и квартиры в Зеленограде, где он жил. В сентябре прошлого года Гриценко попросил отправить его на СВО, чтобы заработать денег.

