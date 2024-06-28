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Криминал Дело депутата Украинцева Суд отклонил жалобу на арест Игоря Украинцева — депутат останется в СИЗО

Суд отклонил жалобу на арест Игоря Украинцева — депутат останется в СИЗО

Его обвиняют в получении крупной взятки

413
4 комментария
Игоря Украинцева отправили в СИЗО до 29 июля

Новосибирский областной суд отклонил жалобу защитников депутата Игоря Украинцева на решение о его аресте, сообщил корреспонденту НГС адвокат Иван Рассолов. Украинцева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

— Мы не согласны с предъявленным обвинением, а также не согласны с избранной мерой пресечения. Мы просили изменить меру пресечения Украинцеву на домашний арест, либо освободить его из СИЗО под залог или под личное поручительство. Нам отказали, — пояснил Иван Рассолов.

Обжаловать ли постановление Новосибирского областного суда, защита депутата решит после того, как изучит судебный акт.

Игоря Украинцева арестовали 31 мая. По версии следствия, он получил больше 3,5 миллиона рублей за лоббирование интересов предпринимателя в совете депутатов в сфере строительства. По данным источников НГС, речь идет о главе строительной компании «Стрижи» Игоре Белокобыльском. В защиту Игоря Украинцева выступил бывший партнер Белокобыльского Илья Поляков. Он назвал обвинения в адрес депутата абсурдными и обвинил предпринимателя в «ложном доносе».

Расследование продолжается.

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Игорь Украинцев Арест депутата Апелляция Новосибирский областной суд
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Комментарии
4
Никодим
28 июня 2024, 11:45
У лошадей не бывает белой масти. Значит и заявителя не существует. Отпустите Игоря. Его фантом оклеветал
Гость
28 июня 2024, 11:36
Путин из каких средств подарил Аурус за 40млн Ким Чен Ыну?
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