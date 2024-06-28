Суд отклонил жалобу на арест Игоря Украинцева — депутат останется в СИЗО

Игоря Украинцева отправили в СИЗО до 29 июля Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирский областной суд отклонил жалобу защитников депутата Игоря Украинцева на решение о его аресте, сообщил корреспонденту НГС адвокат Иван Рассолов. Украинцева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

— Мы не согласны с предъявленным обвинением, а также не согласны с избранной мерой пресечения. Мы просили изменить меру пресечения Украинцеву на домашний арест, либо освободить его из СИЗО под залог или под личное поручительство. Нам отказали, — пояснил Иван Рассолов.

Обжаловать ли постановление Новосибирского областного суда, защита депутата решит после того, как изучит судебный акт.

Игоря Украинцева арестовали 31 мая. По версии следствия, он получил больше 3,5 миллиона рублей за лоббирование интересов предпринимателя в совете депутатов в сфере строительства. По данным источников НГС, речь идет о главе строительной компании «Стрижи» Игоре Белокобыльском. В защиту Игоря Украинцева выступил бывший партнер Белокобыльского Илья Поляков. Он назвал обвинения в адрес депутата абсурдными и обвинил предпринимателя в «ложном доносе».