В Новосибирск вернулся осужденный экс-сенатор Владимир Лаптев — его этапировали из иркутской колонии

В ноябре 2023 года Владимира Лаптева (справа) осудили на 5 лет колонии строгого режима Источник: Павел Тиунов / NGS.RU











В СИЗО-1 привезли бывшего члена Совета Федерации РФ от Новосибирской области Владимира Лаптева, осужденного в ноябре прошлого года за мошенничество (ч.3 ст.159 УК РФ), дачу (ч.3 ст.291 УК РФ) и получение взяток (ч.6 ст.290 УК РФ). Об этом корреспонденту НГС сообщили два источника, знакомые с ситуацией, но не связанные друг с другом.

— Лаптев участвует в проведении следственных действий, — уточнил один из собеседников.

В каких именно следственных действиях участвует Владимир Лаптев, источники не уточнили. Редакция НГС отправила официальные запросы в ГУФСИН и Следственный комитет с просьбой прокомментировать ситуацию.

Известно, что Владимир Лаптев отбывает наказание в исправительной колонии №3 в Иркутской области, где, в том числе, находятся осужденные бывшие сотрудники правоохранительных органах. В ноябре 2023 года в Октябрьском суде Новосибирска его приговорили к 5 годам лишения свободы.

По версии следствия, в 2020 году Лаптев устроил своих дочь и сноху на работу помощницами депутата Заксобрания Юрия Кошкина. Фактически женщины обязанностей не исполняли, но на протяжении двух лет исправно получали зарплату. В результате региональному собранию был нанесен ущерб — 411 тысяч и 541 тысяча рублей соответственно. Правоохранители квалифицировали действия экс-сенатора как мошенничество. Впоследствии также за мошенничество дочь и сноху Лаптева приговорили к условным срокам.



Год спустя Лаптев предложил депутату Кошкину место зампредседателя комиссии по экологии. Взамен он получил зарплатную карту своего протеже, на которую за год поступило 1 миллион 187 тысяч рублей, большую часть из которых Лаптев потратил. Силовики расценили ситуацию как получение взятки.



Наконец, летом 2022 года Владимир Лаптев похлопотал за начальника ОБЭП Куйбышевского отдела МВД Сергея Романова перед мировым судьей: полицейский отказался проходить медосвидетельствование по требованию ГИБДД. Лаптев решил замять административное дело, оказав судье знаки внимания: он вручил ей букет белых роз, несколько бутылок вина, сладости, бокалы. Это посчитали дачей взятки.

