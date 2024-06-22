НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+29°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+29°

пасмурно, без осадков

ощущается как +30

2 м/c,

ю-в.

 740мм 53%
Подробнее
3 Пробки
USD 87,96
EUR 94,26

ТЕМА ДНЯ

НГС разыгрывает «Айфон» — условия тут

Выиграй IPhone 15
Экоквест по заповедникам
Взлёт и падение «Ангиолайна»
Баттл Сибири и Урала
Грустные бежевые мамочки
Последние квартиры в ипотеку
Сколько стоит обучение в вузах
Опасности на пляже
Убийство девочки из Каменки
НГС в Telegram
Криминал Суд отправил в СИЗО известного предпринимателя Евгения Богорада — недавно его задержали силовики

Суд отправил в СИЗО известного предпринимателя Евгения Богорада — недавно его задержали силовики

Бизнесмен должен остаться под стражей почти до середины августа

701
19 комментариев
Богорада подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

Суд отправил в СИЗО новосибирского предпринимателя Евгения Богорада, которого подозревают в крупном мошенничестве. Там он должен пробыть почти два месяца, сообщается на странице судов общей юрисдикции региона во «ВКонтакте».

— Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил обвиняемого под стражу до 13 августа 2024 года. Постановление не вступило в законную силу, — говорится в сообщении.

Накануне, 21 июня, НГС писал, что силовики задержали Евгения Богорада. Он подозревается по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

56-летний Богорад известен как бизнесмен и экс-руководитель сибирского филиала ФГУП «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий» («ФТ-Центр»), занимавшегося управлением федеральной недвижимостью.

В 2009 году Евгений Богорад стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве. Как посчитало следствие, работники «ФТ-центра» похищали деньги предприятия, подписывая фиктивные договоры с подконтрольными организациями — они должны были оказывать филиалу юридические услуги, охранять объекты, ставить недвижимость на баланс предприятия. При этом, по версии обвинения, заключение договоров было нецелесообразным, так как работа либо уже была сделана, либо входила в обязанности сотрудников филиала. Некоторые здания, на которые оформлялись документы об охране, оказались заброшенными. Ущерб государству оценили в 236 миллионов рублей.

Всего обвиняемыми проходили десять человек. Трое из них, в том числе Богорад, смогли скрыться. В розыске участвовал «Интерпол». В 2017 году предприниматель сам вернулся в Новосибирск и сдался правоохранительным органам. Несколько лет назад суд признал новосибирца виновным, назначив ему 5,5 лет лишения свободы и штраф в 550 тысяч.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Задержание СИЗО Бизнесмен Суд Заключение под стражу
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Люди считают себя объектами потребления»: почему мужчины изменяют и не хотят жениться — мнение психотерапевта
Игорь Лях
Врач-психотерапевт
Мнение
Почему лучше успеть оформить загранпаспорт до 1 июля и как это сделать — советует юрист
Дмитрий Дерен
адвокат
Мнение
Совсем как у взрослых: в прокат вышла новая «Головоломка» — стоит ли внимания история об эмоциях девочки-подростка
Илья Большаков
Корреспондент
Мнение
Как в России в 90-е: гражданка Турции — о стремительном росте цен в ее стране и потере статуса бюджетного курорта
Анна Фархоманд
Мнение
Возвращение Жанны Фриске и Билан на зеркальной ладони: сибирячка побывала на премии МУЗ-ТВ — впечатления из партера со звёздами
Екатерина Родченко
Рекомендуем
Знакомства

Игорь,  49

Татарка,  54

Мила,  46

Anna,  38

Алексей,  28

Даврон,  44

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление