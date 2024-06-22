Суд отправил в СИЗО известного предпринимателя Евгения Богорада — недавно его задержали силовики

Богорада подозревают в мошенничестве в особо крупном размере Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Суд отправил в СИЗО новосибирского предпринимателя Евгения Богорада, которого подозревают в крупном мошенничестве. Там он должен пробыть почти два месяца, сообщается на странице судов общей юрисдикции региона во «ВКонтакте».



— Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил обвиняемого под стражу до 13 августа 2024 года. Постановление не вступило в законную силу, — говорится в сообщении.



Накануне, 21 июня, НГС писал, что силовики задержали Евгения Богорада. Он подозревается по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).



56-летний Богорад известен как бизнесмен и экс-руководитель сибирского филиала ФГУП «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий» («ФТ-Центр»), занимавшегося управлением федеральной недвижимостью.



В 2009 году Евгений Богорад стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве. Как посчитало следствие, работники «ФТ-центра» похищали деньги предприятия, подписывая фиктивные договоры с подконтрольными организациями — они должны были оказывать филиалу юридические услуги, охранять объекты, ставить недвижимость на баланс предприятия. При этом, по версии обвинения, заключение договоров было нецелесообразным, так как работа либо уже была сделана, либо входила в обязанности сотрудников филиала. Некоторые здания, на которые оформлялись документы об охране, оказались заброшенными. Ущерб государству оценили в 236 миллионов рублей.



Всего обвиняемыми проходили десять человек. Трое из них, в том числе Богорад, смогли скрыться. В розыске участвовал «Интерпол». В 2017 году предприниматель сам вернулся в Новосибирск и сдался правоохранительным органам. Несколько лет назад суд признал новосибирца виновным, назначив ему 5,5 лет лишения свободы и штраф в 550 тысяч.

