Пасли до самого утра: 88-летнюю сибирячку обокрали три раза за несколько часов — доктор наук отдала мошенникам 3 миллиона

Учёная из СО РАН поверила, что её подруга попала в ДТП — мошенники потребовали денег за её спасение Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Мошенники украли у доктора геолого-минералогических наук из Новосибирска больше трёх миллионов рублей. Об этом редакции НГС сообщил знакомый 88-летней учёной. Кроме того, информацию подтвердил источник в правоохранительных органах. Инцидент произошёл 3 июня — потерпевшей позвонила женщина, которая представилась ее подругой и заявила, что попала в аварию.



— Начала рассказывать следующее: авария, травмы, больница, тюрьма, деньги. В общем, целый роман. Изложив всю суть происходящего, попросила деньги взаймы (сумма не уточнялась) для решения данной проблемы, чтобы заявители забрали заявление, — говорит собеседник.

Затем с пенсионеркой начал общаться человек, который представился следователем, продолжает её знакомый. После этого неизвестная девушка пришла в квартиру к потерпевшей — женщина передала незнакомке чуть больше миллиона рублей.

— Явилась опрятная девушка, которую я смог разглядеть в дверной глазок, ибо услышал голоса в подъезде поздно ночью. Я услышал заученную, как выяснилось позже, фразу: «Я Юлия Сергеевна, от Марии Руслановны». В результате героиня моего повествования лишилась своих кровных средств, — говорит собеседник.

На этом «обработка» пенсионерки не закончилась, говорит собеседник. Ещё одним участником схемы оказался человек, который назвал себя врачом-хирургом.

— Начал очень настойчиво объяснять, что «подруге» нашей героине в срочном порядке нужна операция (сумму уже уточнили). В результате чего моя соседка отдала вторую сумму, которая чуть меньше первой — 800 тысяч рублей, — вспоминает сосед учёной.

После мошенники решили ограбить пенсионерку в третий раз, утверждает собеседник.

— Разговор продолжился даже после этого. «Следователь» и «врач-хирург» начали напрямую уже выпытывать информацию о банковских счетах главного научного сотрудника лаборатории. Поддерживали связь до утра. И на утро уже следующего дня Зинаида отправилась в отделение банка обналичивать свои сбережения, тем самым опять отдала мошенникам 1,2 миллиона рублей, — добавил знакомый потерпевшей.

Сама доктор наук отказалась разговаривать с корреспондентом НГС. По данным источника в правоохранительных органах, потерпевшая написала заявление в полицию, проводится проверка. НГС направил запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области для получения комментария.

Ранее НГС писал, как двое новосибирцев стали дропперами у мошенников — они забрали миллионы у жертвы из Тульской области.