Двое новосибирцев стали дропперами у мошенников — они забрали миллионы у жертвы из Тульской области

Новосибирцы получили реальный срок в колонии Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Суд в Тульской области вынес приговор двум жителям Новосибирска, которые стали дропперами (так называют владельцев банковских карт, которые использовались для перевода средств) у мошенников. Информацию об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.



В феврале 2023 года неизвестные позвонили 53-летней жительнице Новомосковска через мессенджер WhatsApp и сообщили, что кто-то якобы хочет оформить кредит на ее имя. После этого женщину убедили установить программу для удаленного доступа, а сами деньги перевести на «безопасный счет».



Неизвестные получили полный доступ к приложению банка и оформили на женщину два кредита почти на три миллиона рублей. Деньги несколькими траншами перевели на счета в банках, открытых в Новосибирске и в Казани. Вскоре силовики задержали дропперов и обнальщиков, которые получили и обналичили похищенные деньги.



Фигурантами уголовного дела о мошенничестве организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ) стали двое новосибирцев и двое жителей Казани.



Обвиняемые получили от 3 лет и 3 месяцев до 2 лет и 4 месяцев в колонии общего режима. С них также взыскали суммарно 30 тысяч рублей.



Приговор в законную силу не вступил.

