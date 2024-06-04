В Подмосковье задержали «ведьму» из «Хогвартса» — там за деньги учили изгонять демонов и делали кукол вуду

Силовики задержали руководительницу оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елену Суликову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники. По информации агентства, Суликову подозревают в экстремизме и мошенничестве за оказание псевдорелигиозных услуг. В ее доме в Подмосковье идут обыски.
Аналогичная информация опубликована на сайте Следственного комитета — в сообщении не указано имя, но говорится о жительнице Ивантеевки, которая «с января 2020 по декабрь 2023 года осуществляла продажу и распространение экстремистской литературы, содержащей призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви».
— Также установлено, что посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет на одном из каналов подозреваемая опубликовала видео, в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих, — сообщает Следственный комитет
Суликова более известна как Алена Полынь. Прошлой осенью она уже попадала в поле зрения правоохранительных органов. Правда, тогда прокуратура заинтересовалась не «Империей сильнейших ведьм», а другой организацией — «Международным университетом магии и колдовства», который обнаружился в Подмосковье. В «университете» было несколько курсов — от «потоков силы» до «боевой магии» и «демонологии», при нем же имелся магический онлайн-магазин в котором можно было и купить брелки с символикой «Хогвартса», и сделать под заказ куклы вуду.
В ноябре 2023 года все ограничилось тем, что прокуратура потребовала убрать слово «университет» из названия и удалить ссылки на обучение магией, наличие факультетов и обучения в «закрытой» школе.
Алена Полынь ведет активную жизнь для ведьмы и появляется не только в оккультных новостях. Несколько лет назад она судилась с депутатом Госдумы Виталием Милоновым из-за оскорблений в ее адрес, предлагала создать государственный реестр экстрасенсов, на днях посещала Международный финансово-экономический форум БРИКС.
Суликова называет себя патриотом и «Ведьмой Путина», на своей странице ВКонтакте публикует информацию о помощи участникам СВО и считает, что проблемы с законом у нее начались, потому что ее «заказали».
Как пишет «Ъ», в апреле 2023 года сопредседатель Совета предпринимателей Москвы Андрей Ковалев призывал проверить деятельность Алены Полынь на экстремизм и мошенничество, а в октябре в полицию с заявлением на Ковалева обратились маги — они попросили проверить его высказывания на экстремизм. В их обращении утверждалось, что Андрей Ковалев «призывает к уничтожению» Алены Полынь.