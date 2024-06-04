В Подмосковье задержали «ведьму» из «Хогвартса» — там за деньги учили изгонять демонов и делали кукол вуду

Суликова более известна как Алена Полынь. Прошлой осенью она уже попадала в поле зрения правоохранительных органов. Правда, тогда прокуратура заинтересовалась не «Империей сильнейших ведьм», а другой организацией — «Международным университетом магии и колдовства», который обнаружился в Подмосковье. В «университете» было несколько курсов — от «потоков силы» до «боевой магии» и «демонологии», при нем же имелся магический онлайн-магазин в котором можно было и купить брелки с символикой «Хогвартса», и сделать под заказ куклы вуду.