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Дело экс-директора свинокомплекса закрыли

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Криминал Дело «Кудряшовского» Небольшая тяжесть: дело экс-директора свинокомплекса в Кудряшах с ущербом в 3 миллиарда рублей закрыли

Небольшая тяжесть: дело экс-директора свинокомплекса в Кудряшах с ущербом в 3 миллиарда рублей закрыли

Владимир Гавриленко находился под стражей с октября 2022 года

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Владимира Гавриленко обвиняли по трем статьям УК РФ

Уголовное дело в отношение бывшего директора свинокомплекса АО «Кудряшовское» Владимира Гавриленко о загрязнении окружающей среды на 3 миллиарда рублей закрыли в связи с истечением срока давности.

Как сообщается на сайте Колыванского районного суда, ходатайство о прекращении уголовного дела 3 июня в суд подали адвокаты Владимира Гавриленко. В качестве обоснования они указали, что совершенное им преступление имеет небольшую тяжесть.

Из текста обвинительного заключения следует, что сотрудники ОА «Кудряшовское» по указанию Гавриленко загрязнили навозом земельные участки, что нанесло ущерб в 1,7 миллиардов рублей. Ущерб лесным насаждения оценен в 3,1 миллиона рублей, ущерб от загрязнения реки Амба составляет в 1,1 миллиард рублей. Наконец, сумма ущерба из-за гибели рыбы в реке составляет 119 миллионов рублей.

Источник НГС сообщил, что пока нет ясности, будет ли данное решение обжаловано контролирующими органами. Источник уточнил, что к компании уже поданы иски о возмещении причиненного ущерба, которые рассматриваются в судах.

Владимир Гавриленко задержали силовики в октябре 2022 года. На него были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 250 УК РФ «Загрязнение вод», ч. 1 ст. 254 «Порча земли» и ч. 4 ст. 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений».

В апреле 2024 года суд наложил арест на имущество АО «Кудряшовское» на сумму более 3 миллиардов рублей.

АО «Кудряшовское» в 2019 году вошел в состав холдинга «Сибагро». В ноябре 2023 года стало известно, что на пост руководителя АО «Кудряшовское» назначена Галина Иртуганова, которая в своем первом заявлении рассказала, что компания приостанавливает модернизацию площадки в Криводановке.

По данным RusProfile, в 2023 году АО «Кудряшовское» получило выручку в 8,1 миллиардов рублей. По итогам прошлого года компания получила чистый убыток в 513 миллионов рублей, в то время как в 2022 году «Кудряшовское» показывало прибыль в 1 миллиард рублей.

В мае 2022 года, когда в результате сброса отходов в реке Амбе погибла рыба, НГС побывал в зоне экологического бедствия.

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Новосибирск Кудряшовский свинокомплекс Прокуратура Суд
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