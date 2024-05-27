НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+12°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +9

4 м/c,

зап.

 745мм 47%
Подробнее
2 Пробки
USD 88,69
EUR 96,30
Реклама

СРОЧНО

Женщина попала под поезд — ей оторвало ноги

Похищение, которого не было
Что с выпускными
Сколько стоят часы прокурора
Врачи о главных проблемах
«Магнит» вместо фитнеса
Лучшие фото Народной премии
Такие дома строят в городе
Поймали барнаульского маньяка
Коварный тест на новосибирца
НГС в Telegram
Криминал В Турции оправдали бойфренда новосибирской активистки — его обвиняли в ее убийстве

В Турции оправдали бойфренда новосибирской активистки — его обвиняли в ее убийстве

Мужчина несколько раз менял свои показания, в том числе, признавался, что ранил девушку осколком

785
8 комментариев
32-летняя Анастасия познакомилась с 29-летним Мохаммадом Низаром в приложении для знакомств

В турецком городе Эрзурум вынесли оправдательный приговор сирийцу Мохаммаду Низару, которого обвиняли в убийстве Анастасии Емельяновой, феминистки и общественницы из Новосибирска. Как сообщает издание Gazete Duvar, оглашение приговора состоялось сегодня, 27 мая.

Анастасия умерла 21 сентября в Турции, куда переехала в 2022 году. Изначально судьба девушки была неизвестна — ее русские друзья сообщали, что не могут выйти с ней на связь и публиковали ориентировки. 25 сентября Анастасию нашли мертвой в съемной квартире, тогда же ее близкая подруга рассказала, что ее парня задержали.

Смерти девушки предшествовала ссора, которую слышали соседи. По данным турецкого агентства DHA, при задержании Мохаммад Низар признался, что ударил Анастасию осколком стекла. Но потом его показания несколько раз менялись: он утверждал, что случившееся было несчастным случаем, а затем заявил, что его вообще не было в тот день в квартире, и девушка порезалась сама.

Анастасия Емельянова окончила филфак НГУ, а затем какое-то время жила в Санкт-Петербурге. Она отстаивала права женщин и вела просветительские передачи на личном канале в Youtube.

В апреле под Новосибирском домашний тиран зарезал жену на глазах у детей — она рассталась с ним и уехала от него, но тот с этим не смирился.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Суд Приговор Турция
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Сочи — это вам не Адлер! Журналист отдохнула на отечественном курорте — стоит ли тратить деньги на это
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Мнение
Напивался и просыпался в беседке — как одна фотография заставила россиянина завязать с алкоголем
Алексей Конин
Мнение
Львам — влиятельный покровитель, Овнам — суматоха: каким будет июнь для всех знаков Зодиака
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

Мария,  38

Елизавета,  37

Sunshine,  35

Мишаня,  39

Aleks,  47

Сибиряк,  40

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление