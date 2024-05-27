В Турции оправдали бойфренда новосибирской активистки — его обвиняли в ее убийстве

32-летняя Анастасия познакомилась с 29-летним Мохаммадом Низаром в приложении для знакомств Источник: социальные сети Анастасии Емельяновой











В турецком городе Эрзурум вынесли оправдательный приговор сирийцу Мохаммаду Низару, которого обвиняли в убийстве Анастасии Емельяновой, феминистки и общественницы из Новосибирска. Как сообщает издание Gazete Duvar, оглашение приговора состоялось сегодня, 27 мая.



Анастасия умерла 21 сентября в Турции, куда переехала в 2022 году. Изначально судьба девушки была неизвестна — ее русские друзья сообщали, что не могут выйти с ней на связь и публиковали ориентировки. 25 сентября Анастасию нашли мертвой в съемной квартире, тогда же ее близкая подруга рассказала, что ее парня задержали.



Смерти девушки предшествовала ссора, которую слышали соседи. По данным турецкого агентства DHA, при задержании Мохаммад Низар признался, что ударил Анастасию осколком стекла. Но потом его показания несколько раз менялись: он утверждал, что случившееся было несчастным случаем, а затем заявил, что его вообще не было в тот день в квартире, и девушка порезалась сама.



Анастасия Емельянова окончила филфак НГУ, а затем какое-то время жила в Санкт-Петербурге. Она отстаивала права женщин и вела просветительские передачи на личном канале в Youtube.



В апреле под Новосибирском домашний тиран зарезал жену на глазах у детей — она рассталась с ним и уехала от него, но тот с этим не смирился.