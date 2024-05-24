Следствие попросило перевести экс-командующего 58-й армией Ивана Попова под домашний арест

Попова отстранили от командования 58-й армией в июле 2023 года. 13 июля депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Гурулев опубликовал в своем Telegram-канале обращение Ивана Попова, в котором генерал-майор говорил, что у него «возникла ситуация сложная со старшим начальством». По словам Попова, он тогда обозначил проблемные вопросы, связанные в том числе с обеспечением армии, после чего начальство, «видимо, почувствовало опасность» и за один день подготовило приказ, чтобы лишить его должности. Вскоре после этого появилась информация, что Попов получил новое назначение и должен был отправиться служить за границей, однако куда именно, не уточнялось.