Следствие попросило перевести экс-командующего 58-й армией Ивана Попова под домашний арест

Экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова перевели под домашний арест. Об этом сообщает РБК.
Новость обновлена 15.32 мск: СМИ сообщили, что решение еще не принято, заседание суда продолжается
Генерал-майор Иван Попов был отправлен под стражу 17 мая по подозрению в мошенничестве. 23 мая в Следственном комитете сообщили, что Главное военное следственное управление СК России ходатайствует об изменении меры пресечения.
— Данное решение принято следствием с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования, — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет свыше 130 млн рублей.
Попова отстранили от командования 58-й армией в июле 2023 года. 13 июля депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Гурулев опубликовал в своем Telegram-канале обращение Ивана Попова, в котором генерал-майор говорил, что у него «возникла ситуация сложная со старшим начальством». По словам Попова, он тогда обозначил проблемные вопросы, связанные в том числе с обеспечением армии, после чего начальство, «видимо, почувствовало опасность» и за один день подготовило приказ, чтобы лишить его должности. Вскоре после этого появилась информация, что Попов получил новое назначение и должен был отправиться служить за границей, однако куда именно, не уточнялось.
За последний месяц под арест были отправлены несколько высокопоставленных военных. Помимо Попова, арестованы заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, начальник Главного управления связи — заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадим Шамарин и начальник управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимир Вертелецкий.